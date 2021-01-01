Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 квітня





Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 8-13 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 8-13 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

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