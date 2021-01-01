Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 2 квітня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 8-13 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 8-13 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 8-13 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 8-13 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Весняний призов 2021: скількох волинян відправлять на військову службу до Нацгвардії
Сьогодні, 20:40
Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині
Сьогодні, 19:30
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 2 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00