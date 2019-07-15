Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині





Про це повідомляють на



Громадянина Ізраїлю виявили в Ужгороді в ході проведення цільових профілактичних заходів спільно зі співробітниками УСБУ в області.



При перевірці з’ясувалося, що чоловік – колишній студент. Посвідка на тимчасове проживання у зв’язку з навчанням була скасована міграційною службою Дніпропетровської області. Після чого іноземець мав покинути нашу країну, але не зробив цього і переховувався.



31 березня міграційна служба Закарпаття ініціювала позов до суду про затримання незаконного мігранта та поміщення до ПТПІ. Цього ж дня рішення суду виконали, іноземець поміщений до ПТПІ-Журавичі для подальшого видворення його за межі нашої держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення ГУ ДМС в Закарпатській області помістили іноземця, який незаконно перебував на території України, в пункт тимчасового перебування іноземців у с. Журавичі Волинської області.Про це повідомляють на сайті Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області.Громадянина Ізраїлю виявили в Ужгороді в ході проведення цільових профілактичних заходів спільно зі співробітниками УСБУ в області.При перевірці з’ясувалося, що чоловік – колишній студент. Посвідка на тимчасове проживання у зв’язку з навчанням була скасована міграційною службою Дніпропетровської області. Після чого іноземець мав покинути нашу країну, але не зробив цього і переховувався.31 березня міграційна служба Закарпаття ініціювала позов до суду про затримання незаконного мігранта та поміщення до ПТПІ. Цього ж дня рішення суду виконали, іноземець поміщений до ПТПІ-Журавичі для подальшого видворення його за межі нашої держави.

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