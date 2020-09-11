Із дитячої залізниці у Луцьку вивезли обладнання. ВІДЕО





Про це Владислав Корецький.



Чому вивозили майно – нині з’ясовують, говорить директор департаменту Луцької міськради Борись Смаль. До нового керівництва АТ "Укрзалізниця" Луцькрада готує лист із запитанням, чи не змінилися наміри про продаж. За попередніми домовленостями щодо продажу Луцької дитячої залізниці йшлося про пів мільйона гривень. Чи вдасться це зробити і коли, зі слів Бориса Смаля, поки що невідомо.



Напередодні із приміщення станції "Росинка" вивезли речі. Випускник гуртка Луцької дитячої залізниці Владислава Корецький каже: сфотографував вантажівку з меблями.



Лучанин Владислав Корецький розповів: у грудні минулого року, коли "Укрзалізниця" закрила установу, ініціював збір підписів за збереження залізниці, писав звернення до влади.



Нині територію залізниці зараз охороняє Володимир Павлюк. Каже: дивиться, щоб не помалювали і не побили вікна. Приміщення залізниці псується: штукатурка і сходи сиплються від сирості.





Обладнання, яке описали та забрали 31 березня, передадуть на баланс Рівненської дитячої залізниці та Рівненської дирекції залізничних перевезень. Владислав Корецький додав: за цим офісним приладдям вчилися юні залізничники.



Кореспонденти Суспільного звернулися до речника Львівської дирекції залізничних перевезень Андрія Везденка за коментарем про те, куди і чому вивозили меблі, стенди і форму юних залізничників з приміщення Луцької дитячої залізниці. На ці питання телефоном він не відповів, сказав – потрібно надсилати запит. Суспільне підготувало з інформаційний запит до акціонерного товариства "Укрзалізниця". Відповідь повідомимо згодом.







Луцька дитяча залізниця була відкрита у листопаді 1954-го року. Вагони – польського виробництва 60-х років минулого століття. Приміщення станції збудоване лучанами на початку 50-х років. Площа, яку займає залізниця, близько двох з половиною гектарів. У зв’язку з карантином залізниця у 2020 році не працювала.



У вересні минулого року колектив Луцької дитячої залізниці повідомили про новий штатний розпис та скорочення працівників.



У листопаді "Укрзалізниця" повідомила листом міську раду, що не може передати у комунальну власність міста Луцьку дитячу залізницю та дві станції. В "Укрзалізниці" пропонують місту розглянути можливість придбати або взяти в оренду дитячу залізницю та станцію.



У грудні 2020 року п'ятьох із дев'яти працівників перевели на інші посади в "Укрзалізниці", а 514 дітей повідомили, що занять в гуртку юних залізничників більше не буде. Луцькрада розпочала перемовини та листування з "Укрзалізницею" щодо подальшої долі дитячої залізниці.



У березня 2021 року Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що із "Укрзалізницею" вдалося домовитися з головою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком про купівлю і передачу місту всього майнового комплексу у найближчі два місяці. Сума, у скільки обійдеться місту дитяча залізниця, поки невідома – точну вартість підраховує власник.

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