До Волинської обласної інфекційної лікарні привезуть додаткові кисневі балони





Про це Галина Морочковська.



Нині кисень подають через кисневі балони, котрі має заклад, каже лікарка. Ще 54 балони мають привезти на випадок, якщо комусь із пацієнтів стане погано і знадобиться реанімаційна допомога, то балонний кисень буде.



Нині в інфекційній лікарні перебуває 135 людей на 37 кисневих концентраторах.



"Якщо дуже важкий стан, йде не менше, як 3 балони на годину на одну людину. Тобто, цих балонів якраз на дві доби вистачає", – розповіла Галина Морочковська.



Нагадаємо, пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні із важкою формою коронавірусної хвороби переводять в інші лікарні. Причиною цього стали проблеми із постачанням кисню до інфекційної лікарні через аварію на львівському заводі, розповіла Суспільному медична директорка Любов Серба.



Одного з хворих, якого у вкрай важкому стані перевозили до обласного госпіталю, де лікують недужих на коронавірус, врятувати не вдалося. 57-річний чоловік впав у кому, згодом помер. Спілкуватися з Суспільним родичі померлого відмовилися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Волинської обласної інфекційної лікарні госпіталізують тих пацієнтів, які мають не важкий рівень коронавірусної хвороби та з перебігом якої справляються кисневі концентратори.Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора лікарніНині кисень подають через кисневі балони, котрі має заклад, каже лікарка. Ще 54 балони мають привезти на випадок, якщо комусь із пацієнтів стане погано і знадобиться реанімаційна допомога, то балонний кисень буде.Нині в інфекційній лікарні перебуває 135 людей на 37 кисневих концентраторах."Якщо дуже важкий стан, йде не менше, як 3 балони на годину на одну людину. Тобто, цих балонів якраз на дві доби вистачає", – розповіла Галина Морочковська.Нагадаємо, пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні із важкою формою коронавірусної хвороби переводять в інші лікарні. Причиною цього стали проблеми із постачанням кисню до інфекційної лікарні через аварію на львівському заводі, розповіла Суспільному медична директорка Любов Серба.Одного з хворих, якого у вкрай важкому стані перевозили до обласного госпіталю, де лікують недужих на коронавірус, врятувати не вдалося. 57-річний чоловік впав у кому, згодом помер. Спілкуватися з Суспільним родичі померлого відмовилися.

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