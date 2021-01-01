Волинський пауерліфтер завоював срібло і бронзу на Кубку світу у Великобританії
01 квітень, 22:59
Волинський спортсмен у складі Національної паралімпійської збірної
вдало виступив на змаганнях за Кубок світу з пара пауерліфтингу.
Змагання відбувалися з 22 по 28 березня у місті Манчестер у Великобританії, за участі 106 представників з 22 країн світу, - пише "КовельМедіа".
На цьому престижному світовому форумі спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату Національна паралімпійська збірна України посіла друге місце за загальною кількістю нагород, – повідомляє голова громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович.
За його словами, здобуток наших атлетів – 10 медалей, з яких 2 – золоті, 6 – срібних, 2 – бронзові. А вінничанка Мар’яна Шевчук встановила рекорд світу у ваговій категорії до 55 кг. На її рахунку – 132 кг.
Дві медалі в скарбницю збірної додав і ковельчанин Юрій Бабинець. В командних змаганнях він разом з луганчанкою Наталією Олійник та одеситом Костянтином Панасюком отримав «срібло», в особистому заліку у ваговій категорії до 80 кг – «бронзу».
Підкорення штанги вагою 176 кг дають великі шанси Юрію на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх, що відбудуться з 23 липня по 8 серпня в м. Токіо (Японія).
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вдало виступив на змаганнях за Кубок світу з пара пауерліфтингу.
Змагання відбувалися з 22 по 28 березня у місті Манчестер у Великобританії, за участі 106 представників з 22 країн світу, - пише "КовельМедіа".
На цьому престижному світовому форумі спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату Національна паралімпійська збірна України посіла друге місце за загальною кількістю нагород, – повідомляє голова громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович.
За його словами, здобуток наших атлетів – 10 медалей, з яких 2 – золоті, 6 – срібних, 2 – бронзові. А вінничанка Мар’яна Шевчук встановила рекорд світу у ваговій категорії до 55 кг. На її рахунку – 132 кг.
Дві медалі в скарбницю збірної додав і ковельчанин Юрій Бабинець. В командних змаганнях він разом з луганчанкою Наталією Олійник та одеситом Костянтином Панасюком отримав «срібло», в особистому заліку у ваговій категорії до 80 кг – «бронзу».
Підкорення штанги вагою 176 кг дають великі шанси Юрію на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх, що відбудуться з 23 липня по 8 серпня в м. Токіо (Японія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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