Посівна стартувала: скільки яких культур вирощуватимуть на Волині. ВІДЕО





Почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки, розповів Юрій Горбенко.



Всього в області посіють орієнтовно 41 тисячу гектарів соняшника, 38 тисяч гектарів сої більше попереднього року, майже 10 тисяч гетарів цукрових буряків. Також, у порівнянні з попереднім роком, в області буде більше вівса, ячменю і ярої пшениці. Щодо зернових культур, то зі слів посадовця, вони перезимували добре.



Приватні господарства в Луцькому районі також активно працюють на полях. Житель села Носовичі Володимир Ткач підводою їде підживлювати мінеральними добривами зернові. На зиму, каже, посіяв пшеницю на 60 сотих землі. Парою коней обробляє півтора гектара землі.



Жителька села Залісоче Надія Піддубна на зиму посіяла 10 соток пшениці. Насіння, говорить, купувала. За всі послуги сільськогосподарської техніки жінка платить. Каже: сільське господарство не дешеве, але в селі треба працювати.



Боронує трактором люцерну 58-річний житель села Личани В'ячеслав Харчук. Розповідає: разом із зятем обробляють майже шість гектарів землі. Обробляє три паї власними силами: гектар пшениці, вівса біля гектару, цукровий та кормовий буряк, картопля.



Каже: частина городини – для худоби, частина для власних потреб та на продаж, а також – на насіння.



Сіє озиму пшеницю, ячмінь ярий, овес, буряки, садить картоплю житель села Личани Віктор Новак. Поле обробляє мотоблоком. "Маю фризу, плужка, борони. Мусимо сіяти, щоб було чим годувати свині, курей, кроликів", – каже волинянин.



У полях неподалік села Личани працює сільськогосподарська техніка одного з волинських фермерських господарств. Другий день сіє горох тракторист Олександр Сосницький. Каже: на поле виїхав о восьмій годині ранку. За три години чоловік посіяв поле площею 22 гектари.



Перед посівною культиватором розпушує землю тракторист Павло Вальчук. Чоловік розпушує ґрунт 6-метровим культиватором, а за ним працюють сівалки. На тракторі-навантажувачі працює Дмитро Кобець. Розповідає: один мішок з насінням гороху важить майже тонну, проте навантажувач із такою вагою впоратися може.



На іншому шматі поля площею 950 гектарів підживлюють мінеральними добривами озиму пшеницю. Тракторист Богдан Жакун каже: у лійку вміщається три тонни міндобрива. "Лійка вносить міндобриво на 36 метрів: 18 метрів в одну сторону і в іншу", – додав чоловік.



Посівна цього року – пізня через погоду, каже фермер Павло Давидюк. Орендує дві тисячі 900 гектарів землі. Зі слів волинянина, у 2020 році 9 березня фермери вже сіяли горох.



На зиму фермер посіяв більше 900 гектарів озимої пшениці, 630 гектарів озимого ріпаку і 60 гектарів озимого ячменю. Згодом сіятиме кукурудзу та сою. Додає: переважно використовують власне насіння, проте інколи купують та розмножують для подальшого посівного матеріалу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у південних районах розпочалася весняна посівна ранніх культур.Почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки, розповів Суспільному начальник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціїВсього в області посіють орієнтовно 41 тисячу гектарів соняшника, 38 тисяч гектарів сої більше попереднього року, майже 10 тисяч гетарів цукрових буряків. Також, у порівнянні з попереднім роком, в області буде більше вівса, ячменю і ярої пшениці. Щодо зернових культур, то зі слів посадовця, вони перезимували добре.Приватні господарства в Луцькому районі також активно працюють на полях. Житель села Носовичіпідводою їде підживлювати мінеральними добривами зернові. На зиму, каже, посіяв пшеницю на 60 сотих землі. Парою коней обробляє півтора гектара землі.Жителька села Залісочена зиму посіяла 10 соток пшениці. Насіння, говорить, купувала. За всі послуги сільськогосподарської техніки жінка платить. Каже: сільське господарство не дешеве, але в селі треба працювати.Боронує трактором люцерну 58-річний житель села Личани. Розповідає: разом із зятем обробляють майже шість гектарів землі. Обробляє три паї власними силами: гектар пшениці, вівса біля гектару, цукровий та кормовий буряк, картопля.Каже: частина городини – для худоби, частина для власних потреб та на продаж, а також – на насіння.Сіє озиму пшеницю, ячмінь ярий, овес, буряки, садить картоплю житель села Личани. Поле обробляє мотоблоком. "Маю фризу, плужка, борони. Мусимо сіяти, щоб було чим годувати свині, курей, кроликів", – каже волинянин.У полях неподалік села Личани працює сільськогосподарська техніка одного з волинських фермерських господарств. Другий день сіє горох тракторист. Каже: на поле виїхав о восьмій годині ранку. За три години чоловік посіяв поле площею 22 гектари.Перед посівною культиватором розпушує землю трактористЧоловік розпушує ґрунт 6-метровим культиватором, а за ним працюють сівалки. На тракторі-навантажувачі працює. Розповідає: один мішок з насінням гороху важить майже тонну, проте навантажувач із такою вагою впоратися може.На іншому шматі поля площею 950 гектарів підживлюють мінеральними добривами озиму пшеницю. Трактористкаже: у лійку вміщається три тонни міндобрива. "Лійка вносить міндобриво на 36 метрів: 18 метрів в одну сторону і в іншу", – додав чоловік.Посівна цього року – пізня через погоду, каже фермер Павло Давидюк. Орендує дві тисячі 900 гектарів землі. Зі слів волинянина, у 2020 році 9 березня фермери вже сіяли горох.На зиму фермер посіяв більше 900 гектарів озимої пшениці, 630 гектарів озимого ріпаку і 60 гектарів озимого ячменю. Згодом сіятиме кукурудзу та сою. Додає: переважно використовують власне насіння, проте інколи купують та розмножують для подальшого посівного матеріалу.

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