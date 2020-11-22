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Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу

Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу
В Африці виявили новий варіант коронавірусу. Поки немає даних про те, чи ефективні наявні вакцини проти нового варіанту коронавірусу.

Про це розповів розповів глава Африканського центру з контролю і профілактики захворювань Джон Нкенгасонг, - пише DW.

За його словами, новий варіант був вперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

Варіант поки вивчається в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР), але вже "дає привід для занепокоєння", так як поки немає даних про ефективність проти нього вже розроблених вакцин, зазначив глава Africa CDC. Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, з середини минулого року не надає даних по захворюваності COVID-19. Обмежувальні заходи для боротьби з пандемією були введені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були достатньо жорсткими, продовжив глава Africa CDC.

За його словами, Африка "повільно рухається в сторону третьої хвилі" пандемії. Згідно з даними Africa CDC, випадки зараження британським, більш заразним варіантом коронавируса B.1.1.7., А також південноафриканським варіантом B.1.3.5.1. були зафіксовані в 18 різних африканських країнах, при цьому особливо сильне зростання захворюваності COVID-19 спостерігається в Центральній, Східній і Північній Африці. Африканський союз уклав договір з компанією Johnson & Johnson на поставку 400 млн доз вакцин від коронавируса, більшість з яких мають бути проведені в Африці.

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Теги: коронавірус, світ
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