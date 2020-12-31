В Україні подорожчає «молочка»





Економічні експерти зробили прогноз цін на продукти харчування в країні у найближчі два місяці. Так незвичайним для цієї пори роки стало зниження цін на картоплю. Повідомляють аналітики проєкту EastFruit, - пише



Зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 7,5-9 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. У роздрібній торгівлі в маркетах та на базарах становить 9-11 грн/кг. Й це на чверть менші, ніж на початку квітня минулого року.



"Зараз картопля в Україні вже коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року. При цьому, враховуючи досить великі обсяги даної продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення", – йдеться в повідомленні.



Аналітики підкреслюють, що зниження цін на картоплю в кінці сезону – не зовсім типове для України явище. Головною причиною цього стало збільшення пропозиції імпортної картоплі — зараз на українському ринку пропонується торішня картопля виробництва Польщі та Литви.



А от ціни на молочні продукти в торгових мережах України зростуть в середньому на 2,3% у найближчі 1-2 місяці. Про це повідомляють в "Асоціації виробників молока".



Зокрема, молоко жирністю 2,5% (у плівці) за наступні три місяці подорожчає на 40 коп. – орієнтовно до 25 грн 40 коп. за літр.



Кефір (жирністю 2,5% в плівці) – на 70 коп., до 31,3 грн за літр. Сметана (жирністю 15% в плівці) – на 4 грн, до 28,6 грн за упакування в 400 грамів. Сир (жирністю 9%) - на 1,4 грн, до 58 грн за 400-грамове упакування.



Також очікується подорожчання вершкового масла (жирністю 72%) – майже на 3 грн, до 48 грн за пачку 200 грамів. Твердий сир виросте в ціні на 90 коп. - до 229,3 грн за кілограм, або 38 грн за упаковку 160 грамів.



"Основним фактором зростання цін на молочні продукти стали наслідки погодних катаклізмів 2020 року, оскільки через посуху і втрати посівів вартість кормів для корів зросла на 80%. Крім того, істотним фактором є інфляція, яка в січні-лютому склала понад 1%", – відзначають в асоціації.



Раніше ми розповідали, що після Великодня почнуть дешевшати яйця та м'ясо.

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