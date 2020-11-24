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У Рівному військовий перед школою зґвалтував дівчинку

У Рівному військовий перед школою зґвалтував дівчинку
У Рівному судитимуть 21-річного військового, котрий перед школою зґвалтував малолітню дівчинку.

Чоловік своєї вини не визнає. Про це повідомиляє "Gazeta ua", посилаючись на поліцію області.

"Військовий зґвалтував дівчинку поблизу школи. Його одразу затримали. Раніше зловмисника притягували до адмінвідповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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Теги: згвалтування, Рівне, скандал
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