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Знижує тиск і підвищує імунітет: як сміх впливає на здоров'я

Знижує тиск і підвищує імунітет: як сміх впливає на здоров'я
За результатами досліджень, сміх дає багато переваг для здоров'я людини.

Зокрема, дослідження показують, що сміх сприяє розумовому розслабленню, знижує кров’яний тиск і біль, підвищує імунітет і навіть забезпечує фізичну активність, - повідомили у Центр громадського здоров'я України.

Сміх швидко піднімає настрій і корисний для здоров’я загалом. Ось декілька підтверджень:

Сміх розслабляє тіло
Добряче посміятися допомагає зняти фізичну напругу і стрес, а м’язи будуть розслабленими ще до 45 хвилин.

Сміх зміцнює імунну систему

Сміх знижує рівень гормонів стресу і збільшує кількість імунних клітин і антитіл, що борються з інфекціями, тим самим підвищує опірність хворобам.

Сміх стимулює викид ендорфінів

Ендорфіни — природні знеболюючі. Ендорфіни покращують загальне самопочуття й можуть тимчасово полегшити хронічний біль.

Сміх стимулює багато органів

Сміх підвищує частоту серцевих скорочень, частоту і глибину дихання, чим збільшує споживання насиченого киснем повітря. А отже, стимулює серце, легені і м’язи. Зокрема, покращує роботу кровоносних судин і збільшує кровотік, що допомагає захистити від серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань.

Сміх спалює калорії

Авжеж, це не замінить похід у спортзал. Але дослідження показують, що сміх упродовж 10–15 хвилин на день може спалити приблизно 40 калорій — цього може бути достатньо, щоби скинути пару кілограмів за рік.

Сміх допомагає покращити якість життя

Гумор і позитивне спілкування зміцнюють відносини та сприяють побудові емоційних зв'язків. Сміх — це соціальна діяльність, а проводити час із друзями та сім’єю змушує нас почуватися краще й дає нам заряд енергії. Сміх також допомагає справлятися з важкими ситуаціями. Ніщо не розсіює гнів і конфлікт швидше, ніж загальний сміх.
Сміх може навіть допомогти вам прожити довше


Дослідження показують, що люди з гарним почуттям гумору живуть довше. Різниця була особливо помітна для тих, хто боровся з раком.

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Теги: здоровя, дослідження
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