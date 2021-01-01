Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*





Фотозвіт опублікували на сайті



Зокрема, відбуваються наступні роботи:



ТАУНХАУСИ:



1-2 секція:



-Проклали теплу підлогу

-Розвели внутрішній водопровід та каналізацію

-Розпочинається заливка стяжки

-Продовжується облаштування прибудинкової території

-У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит



3-4 секція:



- Завершується розводка внутрішньої електромережі

- Завершили підготовку до штукатурки стін

- Завершуються фасадні роботи



5 секція:



- Завершується зварювання металевого каркасу сходів



6 секція:



- Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів



7 секція:



- Мурують другий поверх



КОТЕДЖІ:



- Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків



Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити лише один таунхаус. Його площа 130,61 м2, ціна - 14 000 грн\м2 без наповнення.





Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: +38 067 544 71 96



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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