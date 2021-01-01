Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Будівельна компанія “Інвестор” у черговому фотозвіті розповідає про те, над чим працюють у ЖК “Струмочок”.
Фотозвіт опублікували на сайті БК "Інвестор".
Зокрема, відбуваються наступні роботи:
ТАУНХАУСИ:
1-2 секція:
-Проклали теплу підлогу
-Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
-Розпочинається заливка стяжки
-Продовжується облаштування прибудинкової території
-У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит
3-4 секція:
- Завершується розводка внутрішньої електромережі
- Завершили підготовку до штукатурки стін
- Завершуються фасадні роботи
5 секція:
- Завершується зварювання металевого каркасу сходів
6 секція:
- Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів
7 секція:
- Мурують другий поверх
КОТЕДЖІ:
- Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків
Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити лише один таунхаус. Його площа 130,61 м2, ціна - 14 000 грн\м2 без наповнення.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Фотозвіт опублікували на сайті БК "Інвестор".
Зокрема, відбуваються наступні роботи:
ТАУНХАУСИ:
1-2 секція:
-Проклали теплу підлогу
-Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
-Розпочинається заливка стяжки
-Продовжується облаштування прибудинкової території
-У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит
3-4 секція:
- Завершується розводка внутрішньої електромережі
- Завершили підготовку до штукатурки стін
- Завершуються фасадні роботи
5 секція:
- Завершується зварювання металевого каркасу сходів
6 секція:
- Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів
7 секція:
- Мурують другий поверх
КОТЕДЖІ:
- Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків
Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити лише один таунхаус. Його площа 130,61 м2, ціна - 14 000 грн\м2 без наповнення.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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