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Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*

Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Будівельна компанія “Інвестор” у черговому фотозвіті розповідає про те, над чим працюють у ЖК “Струмочок”.

Фотозвіт опублікували на сайті БК "Інвестор".

Зокрема, відбуваються наступні роботи:

ТАУНХАУСИ:

1-2 секція:

-Проклали теплу підлогу
-Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
-Розпочинається заливка стяжки
-Продовжується облаштування прибудинкової території
-У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит

3-4 секція:

- Завершується розводка внутрішньої електромережі
- Завершили підготовку до штукатурки стін
- Завершуються фасадні роботи

5 секція:

- Завершується зварювання металевого каркасу сходів

6 секція:

- Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів

7 секція:

- Мурують другий поверх

КОТЕДЖІ:

- Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків

Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити лише один таунхаус. Його площа 130,61 м2, ціна - 14 000 грн\м2 без наповнення.


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: +38 067 544 71 96

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор
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