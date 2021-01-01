Трагедія на Волині: трактор на смерть придушив чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 квітня на виїзді з села Окунин Турійського району.



Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Медики повідомили, що дійсно до швидкої о 16:17 надійшов виклик про те, що у Турійському районі трапилася аварія, чоловіка придушило транспортним засобом. На жаль, травми виявилися несумісні з життям, постраждалий помер на місці ДТП. Лікарі лише константували смерть. Загиблому було 58 років.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій за кермом трактора з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 квітня на виїзді з села Окунин Турійського району.Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Медики повідомили, що дійсно до швидкої о 16:17 надійшов виклик про те, що у Турійському районі трапилася аварія, чоловіка придушило транспортним засобом. На жаль, травми виявилися несумісні з життям, постраждалий помер на місці ДТП. Лікарі лише константували смерть. Загиблому було 58 років.

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