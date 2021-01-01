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Трагедія на Волині: трактор на смерть придушив чоловіка

Трагедія на Волині: трактор на смерть придушив чоловіка
На Волині водій за кермом трактора з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 квітня на виїзді з села Окунин Турійського району.

Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Медики повідомили, що дійсно до швидкої о 16:17 надійшов виклик про те, що у Турійському районі трапилася аварія, чоловіка придушило транспортним засобом. На жаль, травми виявилися несумісні з життям, постраждалий помер на місці ДТП. Лікарі лише константували смерть. Загиблому було 58 років.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: трактор, кювет
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