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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус

На Волині – найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 522 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу зареєстрували:

м. Луцьк – 181,
Луцький район – 51,
Горохівський район – 20,
Ківерцівський район – 44,
Рожищенський район – 11,
м. Нововолинськ – 47,
Володимир-Волинський район – 21,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 56,
Любомльський район – 7,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 9,
Камінь-Каширський район – 21,
Любешівський район – 18,
Маневицький район – 18.

Усього станом на 2 квітня в області зареєстрували 47 686 випадків.
Одужало – 41 055 осіб (за останню добу – 165). Летальні випадки – 785 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 3, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район - 1, Ковельський район – 3).

Методом ПЛР всього обстежили 189 823 особи, за минулу добу обстежили 1514 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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