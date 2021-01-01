На Волині – найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу зареєстрували:



м. Луцьк – 181,

Луцький район – 51,

Горохівський район – 20,

Ківерцівський район – 44,

Рожищенський район – 11,

м. Нововолинськ – 47,

Володимир-Волинський район – 21,

Іваничівський район – 7,

Локачинський район – 5,

Ковельський район – 56,

Любомльський район – 7,

Ратнівський район – 6,

Турійський район – 9,

Камінь-Каширський район – 21,

Любешівський район – 18,

Маневицький район – 18.



Усього станом на 2 квітня в області зареєстрували 47 686 випадків.

Одужало – 41 055 осіб (за останню добу – 165). Летальні випадки – 785 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 3, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район - 1, Ковельський район – 3).



Методом ПЛР всього обстежили 189 823 особи, за минулу добу обстежили 1514 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 522 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу зареєстрували:м. Луцьк – 181,Луцький район – 51,Горохівський район – 20,Ківерцівський район – 44,Рожищенський район – 11,м. Нововолинськ – 47,Володимир-Волинський район – 21,Іваничівський район – 7,Локачинський район – 5,Ковельський район – 56,Любомльський район – 7,Ратнівський район – 6,Турійський район – 9,Камінь-Каширський район – 21,Любешівський район – 18,Маневицький район – 18.Усього станом на 2 квітня в області зареєстрували 47 686 випадків.Одужало – 41 055 осіб (за останню добу – 165). Летальні випадки – 785 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 3, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район - 1, Ковельський район – 3).Методом ПЛР всього обстежили 189 823 особи, за минулу добу обстежили 1514 осіб.

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