Чим багаті дві новопризначені очільниці РДА на Волині

Ольгу Черен та Камінь-Каширської РДА – Ольгу Ващук. Оприлюднили їх декларації про доходи за 2020 рік.



Нагадаємо, на Волині, згідно з реформою децентралізації, яка в Україні розпочалася із 2014 року, затвердили новий адміністративно-територіальний устрій та утворили 4 райони замість 16-ти – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький. Нині не призначили лише Володимир-Волинського голову РДА. Про статки очільника Луцької районної державної адміністрації Волинської області Володимира Кеца Інформаційне агентство ВолиньPost уже писало раніше.



Голова Ковельської РДА Ольга Черен із 2010 року до 2020 року очолювала Турійську районну раду, а з 2020 року до 2021 року – Турійську РДА.



У власності жінки - земля на 0,6544 га, 4,1363 га, 0,1202 га, 0,3120 га, 0,12 га, 0,5996 га, 2,6166 га, 0,1329 га, 0,2742 га, 0,25 га, 0,1745 га, 0,1495 га у Маковичах та будинок у Липі площею 72,7 кв. м. Її чоловік Микола має землю на 0,25 га, 0,3938 га, 0,6676 га у Маковичах Турійського району.



Їздить Ольга Черен на Hyundai 2013 року випуску. Її чоловік має два мотоцикли та сільськогосподарську техніку.



У 2020 році теперішня очільниця Ковельської РДА заробила 81 919 гривень у Турійській райраді, 201 763 гривні - у Турійській РДА, отримала 20815 гривень від надання майна в оренду та 9497 дивідендів. Микола Черен заробив 103 996 гривень.



Голова Камінь-Каширської РДА Ольга Ващук із 2005 по 2021 працювала керівником апарату Камінь-Каширської РДА.



У її власності - земля на 0,25 га у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району, також жінка має право користування на житловий будинок матері Ганни площею 96,50 кв. м у Камені-Каширському. Ганна Ващук володіє гаражем, сараєм, землею на 0,1 га та 0,2214 га.



За рік у Камінь-Каширській РДА Ольга Ващук заробила 220 941 гривню, тобто понад 18 тисяч у місяць. Її мати отримала 27179 гривень пенсії, 24825 гривень від управління соцзахисту та 10800 гривень процентів. Ганна Ващук тримає у банку 92 273 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно на Волині представили новопризначених голів Ковельської РДА –та Камінь-Каширської РДА –. Оприлюднили їх декларації про доходи за 2020 рік.Нагадаємо, на Волині, згідно з реформою децентралізації, яка в Україні розпочалася із 2014 року, затвердили новий адміністративно-територіальний устрій та утворили 4 райони замість 16-ти – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький. Нині не призначили лише Володимир-Волинського голову РДА. Про статки очільника Луцької районної державної адміністрації Волинської областіГолова Ковельської РДА Ольга Черен із 2010 року до 2020 року очолювала Турійську районну раду, а з 2020 року до 2021 року – Турійську РДА.У власності жінки - земля на 0,6544 га, 4,1363 га, 0,1202 га, 0,3120 га, 0,12 га, 0,5996 га, 2,6166 га, 0,1329 га, 0,2742 га, 0,25 га, 0,1745 га, 0,1495 га у Маковичах та будинок у Липі площею 72,7 кв. м. Її чоловікмає землю на 0,25 га, 0,3938 га, 0,6676 га у Маковичах Турійського району.Їздить Ольга Черен на Hyundai 2013 року випуску. Її чоловік має два мотоцикли та сільськогосподарську техніку.У 2020 році теперішня очільниця Ковельської РДА заробила 81 919 гривень у Турійській райраді, 201 763 гривні - у Турійській РДА, отримала 20815 гривень від надання майна в оренду та 9497 дивідендів. Микола Черен заробив 103 996 гривень.Голова Камінь-Каширської РДА Ольга Ващук із 2005 по 2021 працювала керівником апарату Камінь-Каширської РДА.У її власності - земля на 0,25 га у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району, також жінка має право користування на житловий будинок матеріплощею 96,50 кв. м у Камені-Каширському. Ганна Ващук володіє гаражем, сараєм, землею на 0,1 га та 0,2214 га.За рік у Камінь-Каширській РДА Ольга Ващук заробила 220 941 гривню, тобто понад 18 тисяч у місяць. Її мати отримала 27179 гривень пенсії, 24825 гривень від управління соцзахисту та 10800 гривень процентів. Ганна Ващук тримає у банку 92 273 гривні.

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