На заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток

На Волині під час екорейдів виявили порушників правил рибальства.Так, у Маневицькому районі у заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 520 метрів, -інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.У Ратнівському районі екоінспектори спільно з працівниками поліції провели перевірку на озері Турське та річці Вижівка. Вони склали два протоколи за статтею част. 4 та част. 3 85 КУпАП за порушення правил рибальства.А на озері Засвяття теж виявили порушника. На нього склали протокол за част. 3 стаття 85. КУпАП.