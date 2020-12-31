На заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 10:07
На Волині під час екорейдів виявили порушників правил рибальства.
Так, у Маневицькому районі у заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 520 метрів, -
інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У Ратнівському районі екоінспектори спільно з працівниками поліції провели перевірку на озері Турське та річці Вижівка. Вони склали два протоколи за статтею част. 4 та част. 3 85 КУпАП за порушення правил рибальства.
А на озері Засвяття теж виявили порушника. На нього склали протокол за част. 3 стаття 85. КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у Маневицькому районі у заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 520 метрів, -
інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У Ратнівському районі екоінспектори спільно з працівниками поліції провели перевірку на озері Турське та річці Вижівка. Вони склали два протоколи за статтею част. 4 та част. 3 85 КУпАП за порушення правил рибальства.
А на озері Засвяття теж виявили порушника. На нього склали протокол за част. 3 стаття 85. КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чим багаті дві новопризначені очільниці РДА на Волині
Сьогодні, 10:50
Волинянка, яка народила 5 дітей, назвала «секретний інгредієнт» щасливого материнства
Сьогодні, 10:25
На заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 10:07
Як у Луцьку минулого року карали порушників карантину
Сьогодні, 10:01