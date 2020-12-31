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На заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток

На заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток
На Волині під час екорейдів виявили порушників правил рибальства.

Так, у Маневицькому районі у заплаві річки Стир виявили 9 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 520 метрів, -
інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

У Ратнівському районі екоінспектори спільно з працівниками поліції провели перевірку на озері Турське та річці Вижівка. Вони склали два протоколи за статтею част. 4 та част. 3 85 КУпАП за порушення правил рибальства.

А на озері Засвяття теж виявили порушника. На нього склали протокол за част. 3 стаття 85. КУпАП.

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Теги: екологія, порушення, рейд, браконьєри
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