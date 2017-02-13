У Луцьку чоловік посеред дня стріляв з пістолета на вулиці

У Луцьку на вулиці Володимирській чоловік стріляв з пістолета посеред білого дня.Це сталося учора, 1 квітня, близько 14-ої години, інформує ГУНП в області.На місці слідчо-оперативна група встановила, що до вчинення правопорушення причетний 33-річний місцевий житель. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння лучанин здійснив декілька пострілів у повітря із стартового пістолета, якого придбав напередодні.Поліцейські вилучили стартовий пістолет та три відстріляних гільзи. Їх направлять на дослідження.Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.Триває перевірка.