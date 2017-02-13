У Луцьку чоловік посеред дня стріляв з пістолета на вулиці
Сьогодні, 11:04
У Луцьку на вулиці Володимирській чоловік стріляв з пістолета посеред білого дня.
Це сталося учора, 1 квітня, близько 14-ої години, інформує ГУНП в області.
На місці слідчо-оперативна група встановила, що до вчинення правопорушення причетний 33-річний місцевий житель. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння лучанин здійснив декілька пострілів у повітря із стартового пістолета, якого придбав напередодні.
Поліцейські вилучили стартовий пістолет та три відстріляних гільзи. Їх направлять на дослідження.
Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося учора, 1 квітня, близько 14-ої години, інформує ГУНП в області.
На місці слідчо-оперативна група встановила, що до вчинення правопорушення причетний 33-річний місцевий житель. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння лучанин здійснив декілька пострілів у повітря із стартового пістолета, якого придбав напередодні.
Поліцейські вилучили стартовий пістолет та три відстріляних гільзи. Їх направлять на дослідження.
Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік посеред дня стріляв з пістолета на вулиці
Сьогодні, 11:04
Чим багаті дві новопризначені очільниці РДА на Волині
Сьогодні, 10:50
Волинянка, яка народила 5 дітей, назвала «секретний інгредієнт» щасливого материнства
Сьогодні, 10:25