До Луцька привезли кисень, якого не вистачало для хворих на коронавірус





Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Мер також зауважив, що завдяки домовленості із ТОВ «Кріогенсервіс» 1 квітня на тимчасовий інфекційний стаціонар доставили 1400 літрів кисню.



Нагадаємо, внаслідок неполадок на АТ "Львівський хімічний завод" виникли



"Сьогодні завод дещо відновив потужності, однак не повністю. А тому ситуація з постачанням кисню залишається напруженою. Працюємо над тим й шукаємо усі можливі шляхи, щоб наші заклади були забезпечені киснем першочергово", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцька, сьогодні, 2 квітня, доставили 3800 літрів кисню із "Львівського хімічного заводу" в тимчасовий інфекційний стаціонар та 2200 літрів кисню в Волинську обласну інфекційну лікарню.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Луцький міський головаМер також зауважив, що завдяки домовленості із ТОВ «Кріогенсервіс» 1 квітня на тимчасовий інфекційний стаціонар доставили 1400 літрів кисню.Нагадаємо, внаслідок неполадок на АТ "Львівський хімічний завод" виникли проблеми з поставкою кисню в окремі медичні заклади."Сьогодні завод дещо відновив потужності, однак не повністю. А тому ситуація з постачанням кисню залишається напруженою. Працюємо над тим й шукаємо усі можливі шляхи, щоб наші заклади були забезпечені киснем першочергово", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.

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