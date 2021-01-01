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До Луцька привезли кисень, якого не вистачало для хворих на коронавірус

До Луцька привезли кисень, якого не вистачало для хворих на коронавірус
До Луцька, сьогодні, 2 квітня, доставили 3800 літрів кисню із "Львівського хімічного заводу" в тимчасовий інфекційний стаціонар та 2200 літрів кисню в Волинську обласну інфекційну лікарню.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Мер також зауважив, що завдяки домовленості із ТОВ «Кріогенсервіс» 1 квітня на тимчасовий інфекційний стаціонар доставили 1400 літрів кисню.

Нагадаємо, внаслідок неполадок на АТ "Львівський хімічний завод" виникли проблеми з поставкою кисню в окремі медичні заклади.

"Сьогодні завод дещо відновив потужності, однак не повністю. А тому ситуація з постачанням кисню залишається напруженою. Працюємо над тим й шукаємо усі можливі шляхи, щоб наші заклади були забезпечені киснем першочергово", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.

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Теги: кисень, коронавірус, хворі, Волинь
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