В Україні діятимуть нові правила доставки пенсій: хто отримуватиме гроші вдома





Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише



Зазначається, що адресна доставка передбачена лише для пенсіонерів з І групою інвалідності, людей старших за 80 років та осіб, які не здатні до самообслуговування. Інші отримуватимуть кошти тільки на банківський рахунок.



Зміни почнуть діяти від 1 вересня. Хто доставлятиме грошову допомогу до домівок отримувачів – визначатимуть у конкурсі. Наразі це робить "Укрпошта". Оплачувати доставку допомоги буде Пенсійний фонд.



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