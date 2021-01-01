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В Україні діятимуть нові правила доставки пенсій: хто отримуватиме гроші вдома

В Україні діятимуть нові правила доставки пенсій: хто отримуватиме гроші вдома
Пенсії та соцвиплати до порогу носитимуть тільки у виняткових випадках. Так вирішив Кабмін.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".

Зазначається, що адресна доставка передбачена лише для пенсіонерів з І групою інвалідності, людей старших за 80 років та осіб, які не здатні до самообслуговування. Інші отримуватимуть кошти тільки на банківський рахунок.

Зміни почнуть діяти від 1 вересня. Хто доставлятиме грошову допомогу до домівок отримувачів – визначатимуть у конкурсі. Наразі це робить "Укрпошта". Оплачувати доставку допомоги буде Пенсійний фонд.

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Теги: Україна, доставка пенсій, нова правила
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