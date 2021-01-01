У Луцьку шукатимуть нового перевізника на маршрут №12, на №23а призначать тимчасового





Про це йдеться у відповідних проєктах рішення виконкому Луцькради.



Як зазначають у документі, у зв’язку із наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів за маршрутом № 12 виникла необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.



Так, внесуть зміни до умов конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом №12 щодо збільшення пасажиромісткості автобусів не менше 80 місць (було 38), екологічний показник Євро-5 (був Євро-2), а також кількість автобусів, враховуючи пасажиромісткість, 9 одиниць (було 13).



Окрім того, конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах №№ 23, 23а відбудеться 13 травня. На маршруті №23 “с.Рованці (церква) – Адреналін Сіті” вже призначили тимчасового перевізника — ТОВ «АТП-Луцьк». Тож, враховуючи необхідність здійснення перевезень за автобусним маршрутом №23а “с.Рованці (церква) – Адреналін Сіті”, згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника хочуть призначити тимчасового перевізника. Йдеться про ТОВ “БЕСТ ЛЕНАД ГРУП”.



Нагадаємо,



У зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).

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