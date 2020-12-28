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На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень

На Волині судитимуть митника, через якого держава не отримала більше мільйона гривень
Перед судом постане волинський митник, через дії якого у бюджет не надійшло понад 1,2 мільйона гривень митних платежів.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів Волинської митниці ДФС зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).

Слідство встановило, що митник, здійснюючи на митному посту «Ягодин» 29 травня 2019 року митний контроль та митне оформлення автомобіля, який в'їхав в Україну з Республіки Польща із вантажем одягу, умисно незаконно звільнив його від митного контролю та пропустив транспортний засіб на митну територію нашої держави без сплати митних платежів.

Через незаконні дії старшого інспектора державний бюджет недоотримав понад 1,2 мільйона гривень.

Подальшу долю митника вирішуватиме суд.

Зауважимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину і не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинь, митник, Ягодин, суд, бюджет, прокуратура
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