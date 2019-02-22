На Волині затримали злодіїв-гастролерів з Одещини, які проникали в квартири. ФОТО

На Волині злодії з Одещини скоїли дві крадіжки.Так, 1 квітня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з квартири в обласному центрі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Зловмисники проникли в оселю лучанина, підібравши ключ до дверей, та намагались поцупити гаманець з грішми. Однак господар був удома, тому вони встигли втекти, викинувши гаманець. Наступного дня чоловік зателефонував за номером 102 і повідомив про інцидент.Оперативники одразу почали слідкувати за підозрюваними: ті рухались у бік Нововолинська.У цьому місті шляхом підбору ключа вони також проникли в квартиру мешканки та викрали звідти ювелірний виріб вартістю близько 2 тисяч гривень.Оскільки злодії вже були в полі зору правоохоронців, оперативники їх затримали за "гарячими слідами". При них були різноманітні відмички, рукавички та інші предмети, які можуть використовуватись при вчиненні майнових злочинів.Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ: це крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.Окрім того, під час огляду автомобіля підозрюваних поліцейські виявили невідповідність номерів вузлових агрегатів, а саме, номер на кузові мав механічні пошкодження. Тож Opel Vivaro вилучили та доставили на арештмайданчик. За цим фактом відкрили ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 290 ККУ. Слідство триває.