Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині
Сьогодні, 12:40
Найстарішими за роком випуску автомобілями, які зареєстрували на Волині, стали машини 1936 року випуску.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Інформують, що йдеться про автівки Hanomag Record та Opel Kadett, яким вже 85 років.
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Зауважимо, що у 1936 році якраз і відбувся дебют автомобіля Opel Kadett. Тоді Kadett пропонували в трьох варіантах — 2- і 4-дверний седан і кабріолет. Автомобіль був задньоприводний з несучим кузовом і оснащувався двигуном об'ємом 1,3 л, потужністю 23 к.с. і міг розігнатися до 98 км/год. Комплектація першого покоління Kadett була дуже простою, за додаткову плату пропонувалися навіть бампери і склоочисник з пасажирського боку. У період з 1936 по 1939 рік у Німеччині випустили 107 тисяч автомобілів Kadett.
Обидва зображення – ілюстративні.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Інформують, що йдеться про автівки Hanomag Record та Opel Kadett, яким вже 85 років.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Зауважимо, що у 1936 році якраз і відбувся дебют автомобіля Opel Kadett. Тоді Kadett пропонували в трьох варіантах — 2- і 4-дверний седан і кабріолет. Автомобіль був задньоприводний з несучим кузовом і оснащувався двигуном об'ємом 1,3 л, потужністю 23 к.с. і міг розігнатися до 98 км/год. Комплектація першого покоління Kadett була дуже простою, за додаткову плату пропонувалися навіть бампери і склоочисник з пасажирського боку. У період з 1936 по 1939 рік у Німеччині випустили 107 тисяч автомобілів Kadett.
Обидва зображення – ілюстративні.
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