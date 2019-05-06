Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині

Hanomag Record

Opel Kadett

Найстарішими за роком випуску автомобілями, які зареєстрували на Волині, стали машини 1936 року випуску.Про цеповідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.Інформують, що йдеться про автівки Hanomag Record та Opel Kadett, яким вже 85 років.Зауважимо, що у 1936 році якраз і відбувся дебют автомобіля Opel Kadett. Тоді Kadett пропонували в трьох варіантах — 2- і 4-дверний седан і кабріолет. Автомобіль був задньоприводний з несучим кузовом і оснащувався двигуном об'ємом 1,3 л, потужністю 23 к.с. і міг розігнатися до 98 км/год. Комплектація першого покоління Kadett була дуже простою, за додаткову плату пропонувалися навіть бампери і склоочисник з пасажирського боку. У період з 1936 по 1939 рік у Німеччині випустили 107 тисяч автомобілів Kadett.