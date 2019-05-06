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Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині

Які найстаріші автомобілі зареєстровані на Волині
Найстарішими за роком випуску автомобілями, які зареєстрували на Волині, стали машини 1936 року випуску.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.

Інформують, що йдеться про автівки Hanomag Record та Opel Kadett, яким вже 85 років.

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Зауважимо, що у 1936 році якраз і відбувся дебют автомобіля Opel Kadett. Тоді Kadett пропонували в трьох варіантах — 2- і 4-дверний седан і кабріолет. Автомобіль був задньоприводний з несучим кузовом і оснащувався двигуном об'ємом 1,3 л, потужністю 23 к.с. і міг розігнатися до 98 км/год. Комплектація першого покоління Kadett була дуже простою, за додаткову плату пропонувалися навіть бампери і склоочисник з пасажирського боку. У період з 1936 по 1939 рік у Німеччині випустили 107 тисяч автомобілів Kadett.

Hanomag Record
Hanomag Record

Opel Kadett
Opel Kadett



Обидва зображення – ілюстративні.

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Теги: автомобілі, ретро, сервісний центр, Волинь, варте уваги
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