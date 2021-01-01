На Волині викрили та демонтували нелегальну заправку. ВІДЕО

Вчора, 1 квітня, в ході проведення заходів з протидії діяльності нелегальних АЗС викрили та демонтували незаконно встановлену заправку.Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.В ході проведення огляду земельної ділянки, розташованої у Ковельському районі на узбіччі автошляху М07 «Київ-Ковель-Ягодин», встановили факт зберігання та безготівкової реалізації за допомогою магнітного чіпу дизельного палива без відповідних дозвільних документів. При цьому, правоохоронці зафіксували факт використання такого магнітного чіпу водієм при заправці вантажного транспортного засобу більше як на 500 літрів.В результаті з незаконного обігу вилучили понад 10 тонн дизелю, паливно-роздавальний модуль та ємності (єврокуби), де зберігалось пальне. За попередніми підрахунками, вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 500 тисяч гривень. В ході проведення комплексу заходів незаконно встановлену АЗС демонтували.Наразі вживають заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації такої незаконної діяльності з метою притягнення їх до відповідальності.У зв’язку з актуальністю питання, працівники податкової міліції в посиленому режимі відпрацьовують ринок нафтопродуктів, а тому просять небайдужих громадян інформувати про відомі їм факти щодо нелегальної реалізації пального за тел. (0332) 777-102.