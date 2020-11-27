У Ковелі на два тижні перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 13:01
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт колії з 2 до 17 квітня у Ковелі закриють рух автомобільного транспорту через залізничний, що на вулиці Брестській.
Про це інформують у Ковельраді.
Зазначається, що об’їзд здійснюватиметься згідно з погодженою схемою.
Тож водіїв перепрошують за тимчасові незручності.
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Про це інформують у Ковельраді.
Зазначається, що об’їзд здійснюватиметься згідно з погодженою схемою.
Тож водіїв перепрошують за тимчасові незручності.
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