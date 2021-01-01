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Через смерть найбільшого лева у Луцькому зоопарку може поселитися новий король звірів

Через смерть найбільшого лева у Луцькому зоопарку може поселитися новий король звірів
У Луцькому зоопарку може поселитися новий лев.

Про це інформують на сторінці звіринцю у фейсбуці.

Нагадаємо, цю зиму не пережив найбільший котик Луцького зоопарку – лев Нік. Тварина померла у віці 17 років, який відповідає глибокій старості короля звірів. Нік приїхав до Луцька із Миколаївського зоопарку в 2004 році, будучи чотиримісячним малям. І став першим самцем цього виду в колекції зоопарку.

Партнери Луцького зоопарку з інших регіонів держави висловили пропозиції щодо допомоги із відновленням колекції. Тож самця лева готові передати Черкаський міський зоологічний парк «Рошен», Миколаївський, Одеський та Рівненський зоологічні парки загальнодержавного значення, Одеський біопарк. А ще тривають перемовини із представниками з-за кордону.

"Наразі ми обдумуємо оптимальний варіант, але безмежно вдячні усім, хто запропонував руку допомоги. Це дійсно переконливе свідчення того, що фахівці розуміють: у Луцькому зоопарку підопічним забезпечують комфортні умови проживання і якісний збалансований раціон. Бо піклування про всі аспекти нормального життя усіх особин із колекції – наша щоденна робота", - наголошують у звіринці.

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Теги: лев, Луцький зоопарк
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