Через смерть найбільшого лева у Луцькому зоопарку може поселитися новий король звірів





Про це інформують на сторінці звіринцю у фейсбуці.



Нагадаємо, цю зиму



Партнери Луцького зоопарку з інших регіонів держави висловили пропозиції щодо допомоги із відновленням колекції. Тож самця лева готові передати Черкаський міський зоологічний парк «Рошен», Миколаївський, Одеський та Рівненський зоологічні парки загальнодержавного значення, Одеський біопарк. А ще тривають перемовини із представниками з-за кордону.



"Наразі ми обдумуємо оптимальний варіант, але безмежно вдячні усім, хто запропонував руку допомоги. Це дійсно переконливе свідчення того, що фахівці розуміють: у Луцькому зоопарку підопічним забезпечують комфортні умови проживання і якісний збалансований раціон. Бо піклування про всі аспекти нормального життя усіх особин із колекції – наша щоденна робота", - наголошують у звіринці.

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