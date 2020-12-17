Реформа освіти: які школи Луцька будуть ліцеями-гімназіями





Про це йшлося 2 квітня під час засідання освітньої комісії Луцької міської ради, - пишуть



Як розповіла директорка управління освіти Зіновія Лещенко, заплановано, що 2026-2027 навчальний рік освітні заклади Луцька розпочнуть відповідно до нової реформи освіти. Саме цього навчального року учні нової української школи закінчать дев’ятий клас і йтимуть у старшу школу, яка, за новим законодавством, уже має бути 12-класною.



Своєю чергою, школи мають визначитися з поділом на ланки, наприклад, чи вони залишаться школами І ступеня, чи гімназіями, у складі яких функціонуватимуть школи І-ІІ ступенів, чи ліцеями, де за рішенням засновника в їх складі можуть функціонувати ще й гімназії.



Нагадаємо, у зв’язку з анонсованою реформою середньої освіти, українські школи чекає переформатування. Законодавчо передбачено, що середня освіта ділиться на три ланки: початкова школа (1-4 класи), гімназія (5-9 класи) і ліцей (10-11, а з 2027 року – 10-12 класи). Початкова школа може функціонувати разом з гімназією або ж гімназія може діяти в складі ліцею.



Є кілька нюансів. По-перше, початкова школа має бути від’єднана від інших навчальних закладів. В ідеалі – взагалі діяти в окремому корпусі. Навіть якщо початкова школа буде у складі гімназії, вона повинна мати окремий вхід не лише в навчальний корпус, а й, наприклад, у спортивний зал (якщо початкова школа використовує зал гімназії). Ліцей навіть у тому вигляді, де у складі буде гімназія як структурний підрозділ, не повинен мати у своєму складі початкової школи.



«Із цією метою була проведена робота управління освіти за участю Асоціації керівників ЗОШ, Ради директорів, було, зокрема, проведено зустріч із керівниками усіх закладів освіти, у тому числі приєднаних громад, на предмет створення мапи руху щодо трансформації, переформатування цих закладів. Із кожним директором ми спілкувалися, аби створити умови для комфортного, безбар’єрного і доступного відвідування закладів освіти», – розповіла Зіновія Лещенко.



Отож, ліцеєм-гімназією стануть школи №14, 9, 10, 26, 1, 4, 21, 18 та 28.



Функціонування гімназії – початкової школи передбачено у школах №2, 16, 20, 24, 15, 5, 12, 19, 27, 3, 13, 11, 25, 29, 22, 23, 7, 17.



«Наприклад, у школі №9 початкова школа може функціонувати за умови, якщо до того часу ми зможемо забезпечити архітектурну спроможність, що потребуватиме окремого входу, окремих роздягалок, окремого харчування та окремих занять у спортивній залі», – сказала директорка управління освіти.



Як додала, ця інформація на розширеному засіданні колегіуму управління освіти була озвучена директорам навчальних закладів.



«Також ми підготували проєкт рішення виконкому щодо закріплення мікрорайонів за закладами освіти. Це також відповідає Закону України «Про освіту». Попередньо заклади освіти, які функціонують у приєднаних громадах, не мали закріплених територій, що є порушенням законодавства. Ми витримуємо вимоги законодавства і у присутності старост і директорів закладів освіти обговорювали питання закріплення мікрорайонів за окремими закладами освіти… До нас доєдналися 11 закладів загальної середньої освіти і 10 закладів дошкільної освіти, три з яких функціонують у складі навчально-виховних комплексів. Ці заклади дошкільної освіти з 1 вересня будуть відокремлені і функціонуватимуть як окремі юридичні особи», – зазначила Зіновія Лещенко.



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