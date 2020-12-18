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Луцька лікарка розповіла, чим сезонна алергія відрізняється від коронавірусу

Луцька лікарка розповіла, чим сезонна алергія відрізняється від коронавірусу
Настає непростий час для людей, які страждають на алергію, адже починається період цвітіння. Важливо розуміти, що не можна панікувати, якщо у вас почалося різке чхання, нежить і вам важко дихати. Це можуть бути банальні прояви алергічної реакції на пил або цвіт.

Але зараз, у період пандемії, гостро постає проблема як зрозуміти, що у людини алергія, відрізнити її від коронавірусу. Сімейний лікар Тетяна Кравчук на сторінці у фейсбуці КП "Луцький ЦПМД" розклала на полички, у чому ж принципова відмінність алергії від Сovid-19.

За словами лікарки, алергія або поліноз – захворювання, викликане неадекватною, небажаною і несподіваною реакцією імунної системи на потрапляння в організм людини чужорідних речовин (алергенів).

Симптоми сезонної алергії можуть розвиватися на будь-якій ділянці тіла, миттєво або ж протягом декількох днів. Кожен організм реагує на присутність алергенів в ньому по-своєму: один не помітить, а в іншого проявиться клініка у вигляді закладеності носа, кашлю, свербіння, утрудненого дихання тощо. Такі симптоми легко переплутати з проявом ГРВІ, в тому числі з COVID-19.

Головною відмінністю алергії від Сovid-19 є те, що при алергії не буває температури, ломоти в суглобах, діареї, а головне - задишки, яка є одною з основних ознак Сovid-19. Як правило, алергічні прояви стають менш відчутними при вживанні протиалергічний препаратів і спреїв для носа.

Основні симптоми Covid-19:
підвищення температури тіла (частіше до 38-39С);
сухий або з невеликою кількістю мокротиння кашель;
відчуття здавленості в грудній клітці;
задишка;
головний і м’язова болі;
на початкових стадіях можуть проявлятися: пронос, нудота, блювання, зниження апетиту;
можуть зникнути на деякий час нюх та смак.

"Більшість алергіків, як правило знають про свій недуг, знають, коли алергія може проявлятися, але трапляється так, що людина ніколи не стикалася з алергією і цей недуг виник вперше. В цьому випадку, не зволікайте і не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, тому що у різних людей реакція на алергени може бути різною і не завжди приємною", - наголосила Тетяна Кравчук.

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Теги: алергія, коронавірус, медицина
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