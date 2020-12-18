Луцька лікарка розповіла, чим сезонна алергія відрізняється від коронавірусу

Настає непростий час для людей, які страждають на алергію, адже починається період цвітіння. Важливо розуміти, що не можна панікувати, якщо у вас почалося різке чхання, нежить і вам важко дихати. Це можуть бути банальні прояви алергічної реакції на пил або цвіт.Але зараз, у період пандемії, гостро постає проблема як зрозуміти, що у людини алергія, відрізнити її від коронавірусу. Сімейний лікарна сторінці у фейсбуці КП "Луцький ЦПМД" розклала на полички, у чому ж принципова відмінність алергії від Сovid-19.За словами лікарки, алергія або поліноз – захворювання, викликане неадекватною, небажаною і несподіваною реакцією імунної системи на потрапляння в організм людини чужорідних речовин (алергенів).Симптоми сезонної алергії можуть розвиватися на будь-якій ділянці тіла, миттєво або ж протягом декількох днів. Кожен організм реагує на присутність алергенів в ньому по-своєму: один не помітить, а в іншого проявиться клініка у вигляді закладеності носа, кашлю, свербіння, утрудненого дихання тощо. Такі симптоми легко переплутати з проявом ГРВІ, в тому числі з COVID-19.Головною відмінністю алергії від Сovid-19 є те, що при алергії не буває температури, ломоти в суглобах, діареї, а головне - задишки, яка є одною з основних ознак Сovid-19. Як правило, алергічні прояви стають менш відчутними при вживанні протиалергічний препаратів і спреїв для носа.підвищення температури тіла (частіше до 38-39С);сухий або з невеликою кількістю мокротиння кашель;відчуття здавленості в грудній клітці;задишка;головний і м’язова болі;на початкових стадіях можуть проявлятися: пронос, нудота, блювання, зниження апетиту;можуть зникнути на деякий час нюх та смак."Більшість алергіків, як правило знають про свій недуг, знають, коли алергія може проявлятися, але трапляється так, що людина ніколи не стикалася з алергією і цей недуг виник вперше. В цьому випадку, не зволікайте і не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, тому що у різних людей реакція на алергени може бути різною і не завжди приємною", - наголосила Тетяна Кравчук.