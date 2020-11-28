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Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО

Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Опублікували рідкісні ретросвітлини Олицького замку, які довгий час були невідомі загалу.

Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у своєму блозі на сайті "Український тиждень".

За її словами, фото з’явились в вільному доступі на сторінці Народового музею у Варшаві (Польща). Їх відносять до періоду 1916-1927 років. Вони належали в приватній колекції Ришарда Біске.

Як зауважила історикиня, фото є чудовим джерелом для істориків та реставраторів, адже можна побачити, який вигляд мав комплекс Олицького замку сто років тому.

Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Олицький замок, ретрофото, Волинь
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