Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у своєму блозі на сайті



За її словами, фото з’явились в вільному доступі на сторінці Народового музею у Варшаві (Польща). Їх відносять до періоду 1916-1927 років. Вони належали в приватній колекції Ришарда Біске.



Як зауважила історикиня, фото є чудовим джерелом для істориків та реставраторів, адже можна побачити, який вигляд мав комплекс Олицького замку сто років тому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували рідкісні ретросвітлини Олицького замку, які довгий час були невідомі загалу.Ретрофото поділилася волинська дослідницяу своєму блозі на сайті "Український тиждень". За її словами, фото з’явились в вільному доступі на сторінці Народового музею у Варшаві (Польща). Їх відносять до періоду 1916-1927 років. Вони належали в приватній колекціїЯк зауважила історикиня, фото є чудовим джерелом для істориків та реставраторів, адже можна побачити, який вигляд мав комплекс Олицького замку сто років тому.

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