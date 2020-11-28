Олицький замок 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:44
Опублікували рідкісні ретросвітлини Олицького замку, які довгий час були невідомі загалу.
Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у своєму блозі на сайті "Український тиждень".
За її словами, фото з’явились в вільному доступі на сторінці Народового музею у Варшаві (Польща). Їх відносять до періоду 1916-1927 років. Вони належали в приватній колекції Ришарда Біске.
Як зауважила історикиня, фото є чудовим джерелом для істориків та реставраторів, адже можна побачити, який вигляд мав комплекс Олицького замку сто років тому.
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Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у своєму блозі на сайті "Український тиждень".
За її словами, фото з’явились в вільному доступі на сторінці Народового музею у Варшаві (Польща). Їх відносять до періоду 1916-1927 років. Вони належали в приватній колекції Ришарда Біске.
Як зауважила історикиня, фото є чудовим джерелом для істориків та реставраторів, адже можна побачити, який вигляд мав комплекс Олицького замку сто років тому.
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