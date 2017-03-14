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У місті на Волині почесним громадянам виплатять по 10 000 гривень

У місті на Волині почесним громадянам виплатять по 10 000 гривень
До Дня міста у 2021-му році п’ятьом почесним громадянам Володимира-Волинського виплатять допомоги у розмірі 10 тисяч гривень.

Таке рішення прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради під час позачергової сесії міської ради 2-го квітня, - пише Буг.

Обранці громади підтримали проєкт рішення про внесення змін до Програми соціального захисту населення.

За словами начальника міського управління праці і соціального захисту населення Олександра Смиикалюка, згідно проєкту передбачена виплата премії усім п’ятьом почесним громадянам міста, серед яких Анатолій Бойко, Сергій Шишкін, Ярослав Царук, Генріх Беннер, Віталій Радецький.

До слова, раніше згідно з програмою, на одноразові допомоги було закладено всього по 500 гривень.

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Теги: почесні громадяни, Володимир, кошти
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