Волинянин вирощує у своєму саду понад 20 сортів фундука

Євген Бух вирощує у своєму саду понад 20 сортів фундука.



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Постійної роботи Євген не мав. Закінчив Ковельське професійно-технічне училище, де опанував столярну справу.



«Час від часу їздив на заробітки по будівництву за кордон у Чехію. Там і помітив турецьку ліщину, яка росте просто обабіч вулиць, парків, скверів. Саме з Праги були привезені горішки Турецької ліщини,для підщепи фундка, Так і почав поступово займатися цією справою», - розповідає молодий господар.



Як каже ратнівчанин, до грунтів фундук не вибагливий. Якщо на своїй батьківщині (Туреччина, Крим), де переважно кам’яниста місцевість, галька, добре пристосувався до цих умов, то на території України теж знайде собі пристосування на піщаних грунтах.



У 2016 році з народженням сина пан Євген заклав фундуковий сад. Великий інтерес, сильне бажання, надзвичайна закоханість у те, що робить, професіоналізм приємно вражали присутніх. Євген знає про цю рослину все: від історії її походження до сучасної технології вирощування. Саме Туреччина і Італія є лідерами по вирощуванню цього смачного і корисного горішка. За статистичними даними, прибуток в цих державах від фундукового бізнесу складає 3 млрд доларів за рік.



Досвід вирощування переймав у товариша з Турійщини, читав в інтернет-виданнях, спілкувався з професіоналами. Надійним порадником і помічником у цій справі є батько.



Понад 20 сортів фундука має у своєму господарстві Євген Бух. Це сорти української та європейської селекції: Футкурамі, Ненса, Каталоський, Лозівський, Кулястий, Гарібальді, Корончатий, Караманівський, Долинський, Находка, Шедевр та інші. Про способи розмноження та алгоритм щеплення фундуку розповів і показав майстер-клас Євген: 1 - Розмноження розподілом куща; 2- Розмноження кореневищами; 3- розмноження щепленням; 4- розмноження на штамбі;



Господар говорить, рослина не любить загущеності, тому при поганій освітленості значно зменшується врожай. Щороку восени або навесні необхідно видаляти зайві паростки, сухі гілки, піклуючись про омолодження куща. Присутні помітили на кущі пучок гілочок - це, виявляється, лісова ліщина для запилення. На 25 сотих земельної ділянки росте 200 саджанців. Біля будинку на 3 сотих росте 32 деревця. Сад може плодоносити до 30 років. У молодому саду з 1 деревця збирав господар 3 кг плодів.



На майбутнє чоловік планує придбати до 2 га землі і розвинути справжній бізнес. А ще – втілити технологію вирощування на шпалері (з 1 га можна зібрати 10 тонн горіхів). Ефективно сприяє у розвитку вирощування фундука Державна програма підтримки садівництва (при покупці саджанців офіційно держава повертає в кінці року 80 відсотків вартості).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Шменьки Ратнівської громадивирощує у своєму саду понад 20 сортів фундука.Про це повідомляють на сторінці Ратнівського центру зайнятості.Постійної роботи Євген не мав. Закінчив Ковельське професійно-технічне училище, де опанував столярну справу.«Час від часу їздив на заробітки по будівництву за кордон у Чехію. Там і помітив турецьку ліщину, яка росте просто обабіч вулиць, парків, скверів. Саме з Праги були привезені горішки Турецької ліщини,для підщепи фундка, Так і почав поступово займатися цією справою», - розповідає молодий господар.Як каже ратнівчанин, до грунтів фундук не вибагливий. Якщо на своїй батьківщині (Туреччина, Крим), де переважно кам’яниста місцевість, галька, добре пристосувався до цих умов, то на території України теж знайде собі пристосування на піщаних грунтах.У 2016 році з народженням сина пан Євген заклав фундуковий сад. Великий інтерес, сильне бажання, надзвичайна закоханість у те, що робить, професіоналізм приємно вражали присутніх. Євген знає про цю рослину все: від історії її походження до сучасної технології вирощування. Саме Туреччина і Італія є лідерами по вирощуванню цього смачного і корисного горішка. За статистичними даними, прибуток в цих державах від фундукового бізнесу складає 3 млрд доларів за рік.Досвід вирощування переймав у товариша з Турійщини, читав в інтернет-виданнях, спілкувався з професіоналами. Надійним порадником і помічником у цій справі є батько.Понад 20 сортів фундука має у своєму господарстві Євген Бух. Це сорти української та європейської селекції: Футкурамі, Ненса, Каталоський, Лозівський, Кулястий, Гарібальді, Корончатий, Караманівський, Долинський, Находка, Шедевр та інші. Про способи розмноження та алгоритм щеплення фундуку розповів і показав майстер-клас Євген: 1 - Розмноження розподілом куща; 2- Розмноження кореневищами; 3- розмноження щепленням; 4- розмноження на штамбі;Господар говорить, рослина не любить загущеності, тому при поганій освітленості значно зменшується врожай. Щороку восени або навесні необхідно видаляти зайві паростки, сухі гілки, піклуючись про омолодження куща. Присутні помітили на кущі пучок гілочок - це, виявляється, лісова ліщина для запилення. На 25 сотих земельної ділянки росте 200 саджанців. Біля будинку на 3 сотих росте 32 деревця. Сад може плодоносити до 30 років. У молодому саду з 1 деревця збирав господар 3 кг плодів.На майбутнє чоловік планує придбати до 2 га землі і розвинути справжній бізнес. А ще – втілити технологію вирощування на шпалері (з 1 га можна зібрати 10 тонн горіхів). Ефективно сприяє у розвитку вирощування фундука Державна програма підтримки садівництва (при покупці саджанців офіційно держава повертає в кінці року 80 відсотків вартості).

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