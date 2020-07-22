На Волині активізувалися небезпечні комахи

На Волині лікарі-епідеміологи застерігають про початок сезону активності кліщів.Деякі кліщі можуть бути переносниками небезпечних інфекційних хвороб (кліщового вірусного енцефаліту та лаймбореліозу), що постійно реєструють на території Волині, застерігає Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.В області з 1995 року існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту (у Ратнівському районі). Починаючи з 2000 року хворобу реєструють на територіях колишніх Ківерцівського, Маневицького, Шацького, а також Камінь-Каширського, Луцького районів. Загалом, в області виявили до 40 ензоотичних територій, де протягом останніх 5 років зареєстрували 15 випадків кліщового вірусного енцефаліту (10 з яких - у Ратнівському районі).Кліщовий енцефаліт реєструють у поодиноких випадках, у той час з лаймбореліозом (хвороба Лайма) ситуація залишається напруженою: лише за останні три роки виявили 108 випадків хвороби Лайма.Хворобу Лайма виявляють у всіх районах та містах області. У минулому році хворобу виявили у Ковельському, Ківерцівському, Ратнівському районах та м. Нововолинську. На сьогодні в області нараховують понад 130 ензоотичних територій з кліщового лаймбореліозу.Пізня діагностика цієї хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, спричинити інвалідність і навіть смерть людини.За оперативними даними з приводу укусів кліщів до лікувально-профілактичних установ області за медичною допомогою щороку звертається від 500 до 700 осіб, третина з них — діти. Протягом 2020 року було понад 500 звернень волинян з приводу укусів кліщами.Майже у 80% напади кліщів траплялися під час відпочинку в лісових масивах, парках та поблизу водойм, а також при зборі ягід, грибів та перебуванні на власній присадибній чи дачній ділянці.Найбільшу активність кліщів спостерігають переважно у весняно-літній період.Щорічно досліджують в межах 6 тисяч кліщів, з яких до 7% заражені збудниками бореліозів. Крім цього, щорічно досліджують до 300 знятих з людей кліщів, при цьому збудник (борелія) виявляють у майже 40% кліщів.Так, протягом 2020 року лабораторно дослідили 240 знятих з людей кліщів, у 91 випадку (або 38%) виявили борелії, що становлять потенційну небезпеку для людини. Прийом кліщів для проведення лабораторних досліджень здійснюють щоденно (крім вихідних днів) за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55, контактні телефони: 23-39-41, 23-39-60.