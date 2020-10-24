У селі на Волині чоловік зламав ніс та руку своїй співмешканці





Слідство встановило, що удень 16 березня 2021 року судимий раніше чоловік побив співмешканку, зламав їй ніс та руку, - інформує прокуратура Волині.



Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.



Довідково: санкцією ч.1 ст. 122 КК України за середньої тяжкості тілесне ушкодження передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36-річному жителю села Павлівка Володимир-Волинського району повідомили про підозру в заподіянні 44-річній жінці середньої тяжкості тілесних ушкоджень.Слідство встановило, що удень 16 березня 2021 року судимий раніше чоловік побив співмешканку, зламав їй ніс та руку, - інформує прокуратура Волині.Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.санкцією ч.1 ст. 122 КК України за середньої тяжкості тілесне ушкодження передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію