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У селі на Волині чоловік зламав ніс та руку своїй співмешканці

У селі на Волині чоловік зламав ніс та руку своїй співмешканці
36-річному жителю села Павлівка Володимир-Волинського району повідомили про підозру в заподіянні 44-річній жінці середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Слідство встановило, що удень 16 березня 2021 року судимий раніше чоловік побив співмешканку, зламав їй ніс та руку, - інформує прокуратура Волині.

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 122 КК України за середньої тяжкості тілесне ушкодження передбачено покарання аж до трьох років позбавлення волі.

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Теги: побиття, чоловік, жінка
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