Чимало мешканців Рованців та Ратного тимчасово залишаться без газу

Наступного тижня фахівці "Волиньгазу" проведуть ремонтні роботи у селі Рованці Луцького району та селищі Ратне Ковельського району.Про це інформує АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.У цих двох населених пунктах спеціалісти газорозподільної компанії замінять шафові газорегуляторні пункти. Загалом тимчасово без газопостачання залишаться понад 700 споживачів.У зв'язку з ремонтними роботами з 08:00 8 квітня до 17:00 год 9 квітня року відбудеться тимчасове припинення газопостачання споживачам, які проживають в селі Рованці на таких вулицях: вул. Паркова , вул. Покровська, вул. Зоряна, вул. Лугова, вул. Набережна, вул. Вишнева, вул. Кленова, вул. Шевченка, вул. Степова, вул.Лесі Українки, вул. Нова, вул. Тополева, вул.Б. Хмельницького, вул. Р. Шухевича, вул. Світла, вул. Весела, вул. Князя Володимира, вул. Соборності, вул. Волинська, вул.Тиха, вул. Ясенева, вул. Кільцева, вул. Затишна, вул. Заповідна, вул. Гнідавська, вул. Миру та вул. Проектна.У Ратному 6 квітня з 09:00 год до 17:00 припинять газопостачання на таких вулицях: Короленка,Ольги Княгині, Газінна, Вишнева, Прип’ятська, Б. Хмельницького, Нова, Івасюка.