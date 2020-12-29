Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру





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Нагадаємо, вчора, 1 квітня правоохоронці викрили на хабарі керівника одного із відділів Управління Держпраці у Волинській області. Ним виявився Олександр Васильович Губарик, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління.



За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з відділів управління Держпраці у Волинській області повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Слідство вважає, що з 25 березня по 1 квітня цього року він вимагав надати 40 тисяч гривень за не притягнення підприємця до відповідальності за порушення законодавства про працю.



Посадовець встиг одержати від представника суб’єкта господарювання двома траншами 19 896 гривень та був викритий прокурорами й працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та слідчими ГУ НП в області.



Прокурори наполягатимуть на обранні головному інспектору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні його від посади.



Зауважимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину і не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівника управління Держпраці у Волинській області підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Нагадаємо, вчора, 1 квітня правоохоронцівикрили на хабарі керівника одного із відділів Управління Держпраці у Волинській області. Ним виявився, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавстваЗа процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з відділів управління Держпраці у Волинській області повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Слідство вважає, що з 25 березня по 1 квітня цього року він вимагав надати 40 тисяч гривень за не притягнення підприємця до відповідальності за порушення законодавства про працю.Посадовець встиг одержати від представника суб’єкта господарювання двома траншами 19 896 гривень та був викритий прокурорами й працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та слідчими ГУ НП в області.Прокурори наполягатимуть на обранні головному інспектору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні його від посади.Зауважимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину і не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

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