У зоні ООС помер 20-річний солдат з Вінниччини
Сьогодні, 17:06
У зоні ООС помер мешканець села Сподахи Вінницького району – 20-річний солдат Олексій Саєнко.
Про це повідомляють на сайті Вінницької ОДА.
Інформують, що хлопець був призваний на строкову військову службу Немирівським РВК 16 червня 2020 року, згодом він підписав контракт.
Обставини смерті уточнюють. У бійця залишились батько і мати, а також брат-близнюк і сестра.
Поховання Олексія Саєнка відбудеться у рідному селі Сподахи.
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Про це повідомляють на сайті Вінницької ОДА.
Інформують, що хлопець був призваний на строкову військову службу Немирівським РВК 16 червня 2020 року, згодом він підписав контракт.
Обставини смерті уточнюють. У бійця залишились батько і мати, а також брат-близнюк і сестра.
Поховання Олексія Саєнка відбудеться у рідному селі Сподахи.
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Коментарі 1
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