Ковід: скільки вільних ліжок із доступом до кисню є в лікарнях Луцька

У медзакладах Луцька загалом станом на післяобідню пору 2 квітня є 115 вільних ліжок із доступом до кисню для хворих на коронавірус.Про це йшлося під час традиційних онлайн-підсумків тижня Луцького міського головиЗа його словами, у госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні (так званий боголюбський шпиталь) є 22 вільних ліжка із доступом до кисню, у Волинській обласній клінічній лікарні – 37, у тимчасовому інфекційному госпіталі (на базі пологового) – 56.«Ситуація погіршується. Кількість нових випадків несуттєво відрізняється від попереднього тижня, але більше людей госпіталізовують. Ситуація не є настільки критичною, як в інших областях. Однак очевидно, що ситуація погіршується», - сказав Ігор Поліщук.