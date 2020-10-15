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Ковід: скільки вільних ліжок із доступом до кисню є в лікарнях Луцька

Ковід: скільки вільних ліжок із доступом до кисню є в лікарнях Луцька
У медзакладах Луцька загалом станом на післяобідню пору 2 квітня є 115 вільних ліжок із доступом до кисню для хворих на коронавірус.

Про це йшлося під час традиційних онлайн-підсумків тижня Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

За його словами, у госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні (так званий боголюбський шпиталь) є 22 вільних ліжка із доступом до кисню, у Волинській обласній клінічній лікарні – 37, у тимчасовому інфекційному госпіталі (на базі пологового) – 56.

«Ситуація погіршується. Кількість нових випадків несуттєво відрізняється від попереднього тижня, але більше людей госпіталізовують. Ситуація не є настільки критичною, як в інших областях. Однак очевидно, що ситуація погіршується», - сказав Ігор Поліщук.


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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, ліжка, кисень
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