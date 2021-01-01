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Маємо намір зберегти і залишити як родзинку міста, – мер Луцька про дитячу залізницю

Маємо намір зберегти і залишити як родзинку міста, – мер Луцька про дитячу залізницю
Луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував ситуацію, пов’язану із вивезенням майна із дитячої залізниці. За його словами, місто не змінило своїх намірів викупити її.

Про це йшлося під підсумків тижня Ігоря Поліщука у онлайн-форматі.

Міський голова нагадав, що раніше у міста і «Укрзалізниці» були певні домовленості. Зокрема, «Укрзалізниця» запевняла про готовність в найкоротші строки провести всі необхідні процедури, аби дати можливість викупити дитячу залізницю.

«Наші домовленості з «Укрзалізницею» не скасовані. Не думаю, що це вивезення речей свідчить про те, що «Укрзалізниця» передумала проводити реалізацію цього об’єкту. Тримаємо контакти із тими виконавцями, яким попередній керівник (вже звільнений) доручив працювати у цьому напрямку. Інформації про відмову від досягнутих домовленостей немає», - висловився Ігор Поліщук.

Він зауважив, що міська рада готується брати участь у аукціоні, аби викупити залізницю, щоб згодом модернізувати її і залишити як родзинку міста.

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Теги: Луцьк, дитяча залізниця, Укрзалізниця, Ігор Поліщук
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