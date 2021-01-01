Маємо намір зберегти і залишити як родзинку міста, – мер Луцька про дитячу залізницю

Луцький міський головапрокоментував ситуацію, пов’язану із. За його словами, місто не змінило своїх намірів викупити її.Про це йшлося під підсумків тижня Ігоря Поліщука у онлайн-форматі.Міський голова нагадав, що раніше у міста і «Укрзалізниці» були певні домовленості. Зокрема, «Укрзалізниця» запевняла про готовність в найкоротші строки провести всі необхідні процедури, аби дати можливість викупити дитячу залізницю.«Наші домовленості з «Укрзалізницею» не скасовані. Не думаю, що це вивезення речей свідчить про те, що «Укрзалізниця» передумала проводити реалізацію цього об’єкту. Тримаємо контакти із тими виконавцями, яким попередній керівник (вже звільнений) доручив працювати у цьому напрямку. Інформації про відмову від досягнутих домовленостей немає», - висловився Ігор Поліщук.Він зауважив, що міська рада готується брати участь у аукціоні, аби викупити залізницю, щоб згодом модернізувати її і залишити як родзинку міста.