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На Рівненщині п'яний водій на «євробляхах» так втікав від поліцейських, що влетів в їхнє авто

На Рівненщині п'яний водій на «євробляхах» так втікав від поліцейських, що влетів в їхнє авто
Майже опівночі 31 березня у селищі Клесів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Opel Frontera» та службового авто групи реагування поліції Сарненського РВП.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Під час патрулювання на вулиці Залізнична у поле зору екіпажу ГРПП потрапив позашляховик на іноземній реєстрації із неосвітленим номерним знаком. Вимогу поліцейських про зупинку водій проігнорував та додав швидкості.

Інспектори із увімкненими проблисковими маячками продовжили рух за правопорушником, якому неодноразово подавали звукові сигнали про зупинку. На одній із вулиць утікач, рухаючись заднім ходом під час здійснення розвороту, двічі допустив зіткнення зі службовим авто. Однак, і це його не зупинило. Кінцевим пунктом «призначення» для транспортного засобу стала тупикова вулиця Центральна — шляху відступу звідси не було.

Під час огляду за допомогою алкотестера у водія зафіксували 2.13 проміле алкоголю, що більше ніж в 10 разів перевищує норму.

Поліцейським керманич пояснив, що втікав, бо злякався відповідальності.

Відносно 27-річного місцевого жителя поліцейські склали 9 адміністративних матеріалів, серед яких — за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, за невиконання водієм вимоги про зупинку, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу, залишення місця ДТП та інші порушення.

На місце події виїхало також керівництво Сарненського районного відділу поліції та кадрового забезпечення. За результатами огляду на місці події поліцейські були тверезі. За цим фактом проводиться службове розслідування, після чого прийматиметься відповідне рішення, зокрема й про відшкодування завданих збитків.

Усі вчинені 27-річним жителем Клесова правопорушення, а також огляд на стан сп’яніння учасників автопригоди зафіксовані на відео. Транспортний засіб, реєстраційні документи на якого відсутні, вилучений та поміщений на територію відділу поліції.

На Рівненщині п'яний водій на «євробляхах» так втікав від поліцейських, що влетів в їхнє авто

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Теги: Рівненщина, п'яний водій, порушник
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