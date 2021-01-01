«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО





Тож журналісти



У сина Антоніни Цьось, Антона, аутизм діагностували у чотири з половиною роки. І з'ясувалось це досить пізно. Наразі хлопець навчається у десятому класі. Жінка розповіла, що важко сприйняла діагноз сина.



"Від цього вилікуватися не можливо. Це складова, з якою потрібно навчитися жити. Його просто треба впустити у своє життя і допомагати своїй дитині", - розповідає Антоніна Цьось.



Антон мріє стати гончарем. Йому дуже подобається ліпити з глини.



Мама каже, що Антон – джентльмен і творчий хлопець. Вони разом відвідують образотворчі заняття у громадській організації "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята".



Завдяки творчим захопленням Антон подорожує з виступами Україною і за кордоном.



"Ми виступали два номери, перший був рок-н-рол. Другий – "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ’яненка та кришталевий вальс", – каже хлопець.



Громадська організація "Янголята" об’єднує майже тридцять родин у Луцьку, де виховують дітей з аутизмом. Її голова Юлія Поліщук каже, що найважливіше, чого тут прагнуть — навчити соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті та спілкуванні, щоб діти могли дати собі раду у житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 квітня – Міжнародний день поширення інформації про аутизм.Тож журналісти Суспільного вирішили розповісти історію родини з Луцька, де виховують дитину з аутоімунним розладом.У сина, аутизм діагностували у чотири з половиною роки. І з'ясувалось це досить пізно. Наразі хлопець навчається у десятому класі. Жінка розповіла, що важко сприйняла діагноз сина."Від цього вилікуватися не можливо. Це складова, з якою потрібно навчитися жити. Його просто треба впустити у своє життя і допомагати своїй дитині", - розповідає Антоніна Цьось.Антон мріє стати гончарем. Йому дуже подобається ліпити з глини.Мама каже, що Антон – джентльмен і творчий хлопець. Вони разом відвідують образотворчі заняття у громадській організації "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята".Завдяки творчим захопленням Антон подорожує з виступами Україною і за кордоном."Ми виступали два номери, перший був рок-н-рол. Другий – "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ’яненка та кришталевий вальс", – каже хлопець.Громадська організація "Янголята" об’єднує майже тридцять родин у Луцьку, де виховують дітей з аутизмом. Її голова Юлія Поліщук каже, що найважливіше, чого тут прагнуть — навчити соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті та спілкуванні, щоб діти могли дати собі раду у житті.

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