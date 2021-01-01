«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО
Сьогодні, 19:32
2 квітня – Міжнародний день поширення інформації про аутизм.
Тож журналісти Суспільного вирішили розповісти історію родини з Луцька, де виховують дитину з аутоімунним розладом.
У сина Антоніни Цьось, Антона, аутизм діагностували у чотири з половиною роки. І з'ясувалось це досить пізно. Наразі хлопець навчається у десятому класі. Жінка розповіла, що важко сприйняла діагноз сина.
"Від цього вилікуватися не можливо. Це складова, з якою потрібно навчитися жити. Його просто треба впустити у своє життя і допомагати своїй дитині", - розповідає Антоніна Цьось.
Антон мріє стати гончарем. Йому дуже подобається ліпити з глини.
Мама каже, що Антон – джентльмен і творчий хлопець. Вони разом відвідують образотворчі заняття у громадській організації "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята".
Завдяки творчим захопленням Антон подорожує з виступами Україною і за кордоном.
"Ми виступали два номери, перший був рок-н-рол. Другий – "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ’яненка та кришталевий вальс", – каже хлопець.
Громадська організація "Янголята" об’єднує майже тридцять родин у Луцьку, де виховують дітей з аутизмом. Її голова Юлія Поліщук каже, що найважливіше, чого тут прагнуть — навчити соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті та спілкуванні, щоб діти могли дати собі раду у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тож журналісти Суспільного вирішили розповісти історію родини з Луцька, де виховують дитину з аутоімунним розладом.
У сина Антоніни Цьось, Антона, аутизм діагностували у чотири з половиною роки. І з'ясувалось це досить пізно. Наразі хлопець навчається у десятому класі. Жінка розповіла, що важко сприйняла діагноз сина.
"Від цього вилікуватися не можливо. Це складова, з якою потрібно навчитися жити. Його просто треба впустити у своє життя і допомагати своїй дитині", - розповідає Антоніна Цьось.
Антон мріє стати гончарем. Йому дуже подобається ліпити з глини.
Мама каже, що Антон – джентльмен і творчий хлопець. Вони разом відвідують образотворчі заняття у громадській організації "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята".
Завдяки творчим захопленням Антон подорожує з виступами Україною і за кордоном.
"Ми виступали два номери, перший був рок-н-рол. Другий – "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ’яненка та кришталевий вальс", – каже хлопець.
Громадська організація "Янголята" об’єднує майже тридцять родин у Луцьку, де виховують дітей з аутизмом. Її голова Юлія Поліщук каже, що найважливіше, чого тут прагнуть — навчити соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті та спілкуванні, щоб діти могли дати собі раду у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО
Сьогодні, 19:32
Як на Світязі готуються до нового туристичного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
На Рівненщині п'яний водій на «євробляхах» так втікав від поліцейських, що влетів в їхнє авто
Сьогодні, 18:35