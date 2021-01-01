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«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО

«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО
2 квітня – Міжнародний день поширення інформації про аутизм.

Тож журналісти Суспільного вирішили розповісти історію родини з Луцька, де виховують дитину з аутоімунним розладом.

У сина Антоніни Цьось, Антона, аутизм діагностували у чотири з половиною роки. І з'ясувалось це досить пізно. Наразі хлопець навчається у десятому класі. Жінка розповіла, що важко сприйняла діагноз сина.

"Від цього вилікуватися не можливо. Це складова, з якою потрібно навчитися жити. Його просто треба впустити у своє життя і допомагати своїй дитині", - розповідає Антоніна Цьось.

Антон мріє стати гончарем. Йому дуже подобається ліпити з глини.
«З цим потрібно навчитися жити», – лучанка, яка виховує дитину з аутизмом. ВІДЕО

Мама каже, що Антон – джентльмен і творчий хлопець. Вони разом відвідують образотворчі заняття у громадській організації "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята".

Завдяки творчим захопленням Антон подорожує з виступами Україною і за кордоном.

"Ми виступали два номери, перший був рок-н-рол. Другий – "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ’яненка та кришталевий вальс", – каже хлопець.

Громадська організація "Янголята" об’єднує майже тридцять родин у Луцьку, де виховують дітей з аутизмом. Її голова Юлія Поліщук каже, що найважливіше, чого тут прагнуть — навчити соціалізуватися, набути вмінь і навичок, необхідних у побуті та спілкуванні, щоб діти могли дати собі раду у житті.


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Теги: аутизм, жінка, розповідь, Луцьк
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