Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня





Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.



У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 3 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

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