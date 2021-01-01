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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 3 квітня
У Волинській області завтра, 3 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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