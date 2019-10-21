«Чорна п’ятниця»: заблоковано активи топ-10 українських контрабандистів

Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання.



Він перерахував результати засідання:

- вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди;

- на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;

- було представлено Центр протидії дезінформації, що вже почав свою роботу.



За словами президента, збитки від контрабанди досягають 300 млрд грн, які недоотримав держбюджет. Із них понад 100 млрд грн – внаслідок неефективної роботи митниці.

Зеленський підкреслив, що боротьба з контрабандою продовжиться.

«Сьогодні – це перша десятка, але точно не остання», – сказав президент.



Президент повідомив, що відсторонено від роботи десятки чиновників митних органів.



«А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування», – заявив глава держави.





1.Іван Бокало — колишній старший інспектор відділу технічних засобів контролю Львівської митниці;

2.Валерій Пересоляк — ексзаступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці;

3.Юрій Кушнір — підприємиць, проходить у справі про хабар ексголови облради сумою у 400 тисяч доларів;

4.Олександр Єрімічук — брат екскпрокурора, якого пов'язують з Арсенієм Яценюком та екснардепом від "Народного фронту" Максимом Бурбаком. Його також пов'язували із завезенням товарів з Туреччини;

5.Орест Фірманюк — одеський бізнесмен, якого називають організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин;

6.Вадим Альперін — одеський бізнесмен. У 2019 році САП звинуватила його у зловживанні службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів і у створенні злочинної організації.

7.Олександр Чудаков

8.Віктор Шерман — одеський бізнесмен, керівник 16 компаній у приморському регіоні. За часів роботи "Офісу Грановського" начебто тримав команду менеджерів, які цілодобово контролювали оформлення митних декларацій. Шермана пов'язують з інкасацією "чорної готівки".

9.Олександр Кравченко

10.Володимир Дідух









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 квітня, після чергового засідання Ради національної безпеки й оборони, для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п'ятниця». Про це повідомив президентВін перерахував результати засідання:- вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди;- на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;- було представлено Центр протидії дезінформації, що вже почав свою роботу.За словами президента, збитки від контрабанди досягають 300 млрд грн, які недоотримав держбюджет. Із них понад 100 млрд грн – внаслідок неефективної роботи митниці.Зеленський підкреслив, що боротьба з контрабандою продовжиться.«Сьогодні – це перша десятка, але точно не остання», – сказав президент.Президент повідомив, що відсторонено від роботи десятки чиновників митних органів.«А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування», – заявив глава держави. Суспільносу стало відомо проти кого запроваджені санкції:1.— колишній старший інспектор відділу технічних засобів контролю Львівської митниці;2.— ексзаступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці;3.— підприємиць, проходить у справі про хабар ексголови облради сумою у 400 тисяч доларів;4.— брат екскпрокурора, якого пов'язують з Арсенієм Яценюком та екснардепом від "Народного фронту". Його також пов'язували із завезенням товарів з Туреччини;5.— одеський бізнесмен, якого називають організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин;6.— одеський бізнесмен. У 2019 році САП звинуватила його у зловживанні службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів і у створенні злочинної організації.7.8.— одеський бізнесмен, керівник 16 компаній у приморському регіоні. За часів роботи "Офісу Грановського" начебто тримав команду менеджерів, які цілодобово контролювали оформлення митних декларацій. Шермана пов'язують з інкасацією "чорної готівки".9.10.

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