«Чорна п’ятниця»: заблоковано активи топ-10 українських контрабандистів
02 квітень, 23:13
Сьогодні, 2 квітня, після чергового засідання Ради національної безпеки й оборони, для низки фізичних і юридичних осіб настала «чорна п'ятниця». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання.
Він перерахував результати засідання:
- вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди;
- на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;
- було представлено Центр протидії дезінформації, що вже почав свою роботу.
За словами президента, збитки від контрабанди досягають 300 млрд грн, які недоотримав держбюджет. Із них понад 100 млрд грн – внаслідок неефективної роботи митниці.
Зеленський підкреслив, що боротьба з контрабандою продовжиться.
«Сьогодні – це перша десятка, але точно не остання», – сказав президент.
Президент повідомив, що відсторонено від роботи десятки чиновників митних органів.
«А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування», – заявив глава держави.
Суспільносу стало відомо проти кого запроваджені санкції:
1.Іван Бокало — колишній старший інспектор відділу технічних засобів контролю Львівської митниці;
2.Валерій Пересоляк — ексзаступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці;
3.Юрій Кушнір — підприємиць, проходить у справі про хабар ексголови облради сумою у 400 тисяч доларів;
4.Олександр Єрімічук — брат екскпрокурора, якого пов'язують з Арсенієм Яценюком та екснардепом від "Народного фронту" Максимом Бурбаком. Його також пов'язували із завезенням товарів з Туреччини;
5.Орест Фірманюк — одеський бізнесмен, якого називають організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин;
6.Вадим Альперін — одеський бізнесмен. У 2019 році САП звинуватила його у зловживанні службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів і у створенні злочинної організації.
7.Олександр Чудаков
8.Віктор Шерман — одеський бізнесмен, керівник 16 компаній у приморському регіоні. За часів роботи "Офісу Грановського" начебто тримав команду менеджерів, які цілодобово контролювали оформлення митних декларацій. Шермана пов'язують з інкасацією "чорної готівки".
9.Олександр Кравченко
10.Володимир Дідух
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Він перерахував результати засідання:
- вперше в історії України введено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди;
- на виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави;
- було представлено Центр протидії дезінформації, що вже почав свою роботу.
За словами президента, збитки від контрабанди досягають 300 млрд грн, які недоотримав держбюджет. Із них понад 100 млрд грн – внаслідок неефективної роботи митниці.
Зеленський підкреслив, що боротьба з контрабандою продовжиться.
«Сьогодні – це перша десятка, але точно не остання», – сказав президент.
Президент повідомив, що відсторонено від роботи десятки чиновників митних органів.
«А ще ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування», – заявив глава держави.
Суспільносу стало відомо проти кого запроваджені санкції:
1.Іван Бокало — колишній старший інспектор відділу технічних засобів контролю Львівської митниці;
2.Валерій Пересоляк — ексзаступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці;
3.Юрій Кушнір — підприємиць, проходить у справі про хабар ексголови облради сумою у 400 тисяч доларів;
4.Олександр Єрімічук — брат екскпрокурора, якого пов'язують з Арсенієм Яценюком та екснардепом від "Народного фронту" Максимом Бурбаком. Його також пов'язували із завезенням товарів з Туреччини;
5.Орест Фірманюк — одеський бізнесмен, якого називають організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин;
6.Вадим Альперін — одеський бізнесмен. У 2019 році САП звинуватила його у зловживанні службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів і у створенні злочинної організації.
7.Олександр Чудаков
8.Віктор Шерман — одеський бізнесмен, керівник 16 компаній у приморському регіоні. За часів роботи "Офісу Грановського" начебто тримав команду менеджерів, які цілодобово контролювали оформлення митних декларацій. Шермана пов'язують з інкасацією "чорної готівки".
9.Олександр Кравченко
10.Володимир Дідух
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