Понад два десятки волинських митників Зеленський відсторонив від роботи





Серед відсторонених працівників – 17 керівників митниць та митних постів. Підставою для такого рішення стало звернення Управління внутрішньої безпеки



Відповідні заходи вжили щодо посадовців, які можуть бути причетними до корупції. Зауважимо, що у відомстві назвали їх безпрецедентними.

Скількох людей відсторонили:

• в Одеській митниці – 22;

• у Закарпатській – 23;

• у Київській – 8;

• у Волинській – 23;

• у Галицькій – 46;

• у Буковинській – 3.



Український президент Володимир Зеленський до українців.



Він, зокрема, розповів про масштаби контрабанди в Україні.

За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. Понад 100 мільярдів з них – саме через неефективну роботу митниці.

Глава держави анонсував законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування. "Боротьба з контрабандою буде продовжена", – запевнив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов'язків – у рамках боротьби з корупцією. Це сталося після засідання РНБО, на якому, зокрема, ввели персональні санкції проти низки контрабандистів.Серед відсторонених працівників – 17 керівників митниць та митних постів. Підставою для такого рішення стало звернення Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби. Відповідні заходи вжили щодо посадовців, які можуть бути причетними до корупції. Зауважимо, що у відомстві назвали їх безпрецедентними.Скількох людей відсторонили:• в Одеській митниці – 22;• у Закарпатській – 23;• у Київській – 8;• у Волинській – 23;• у Галицькій – 46;• у Буковинській – 3.Український президент після засідання РНБО 2 квітня записав відеозвернення до українців.Він, зокрема, розповів про масштаби контрабанди в Україні.За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. Понад 100 мільярдів з них – саме через неефективну роботу митниці.Глава держави анонсував законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування. "Боротьба з контрабандою буде продовжена", – запевнив він.

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