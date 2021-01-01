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Понад два десятки волинських митників Зеленський відсторонив від роботи

Понад два десятки волинських митників Зеленський відсторонив від роботи
Понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов'язків – у рамках боротьби з корупцією. Це сталося після засідання РНБО, на якому, зокрема, ввели персональні санкції проти низки контрабандистів.

Серед відсторонених працівників – 17 керівників митниць та митних постів. Підставою для такого рішення стало звернення Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби.

Відповідні заходи вжили щодо посадовців, які можуть бути причетними до корупції. Зауважимо, що у відомстві назвали їх безпрецедентними.
Скількох людей відсторонили:
• в Одеській митниці – 22;
• у Закарпатській – 23;
• у Київській – 8;
• у Волинській – 23;
• у Галицькій – 46;
• у Буковинській – 3.

Український президент Володимир Зеленський після засідання РНБО 2 квітня записав відеозвернення до українців.

Він, зокрема, розповів про масштаби контрабанди в Україні.
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. Понад 100 мільярдів з них – саме через неефективну роботу митниці.
Глава держави анонсував законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування. "Боротьба з контрабандою буде продовжена", – запевнив він.

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Теги: митники звільнення Зеленський
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