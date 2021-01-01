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3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

У світі сьогодні відзначають:
• Всесвітній день вечірки.
• День народження мобільного телефону.
• День народження кавомолки.
• День народження штрих-коду.
• День дитячої йоги.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.
Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.



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