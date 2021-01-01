3 квітня на Волині: гортаючи календар

Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!У світі сьогодні відзначають:• Всесвітній день вечірки.• День народження мобільного телефону.• День народження кавомолки.• День народження штрих-коду.• День дитячої йоги.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІЯкщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.