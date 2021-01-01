3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.
У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
У світі сьогодні відзначають:
• Всесвітній день вечірки.
• День народження мобільного телефону.
• День народження кавомолки.
• День народження штрих-коду.
• День дитячої йоги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.
Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.
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Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.
У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
У світі сьогодні відзначають:
• Всесвітній день вечірки.
• День народження мобільного телефону.
• День народження кавомолки.
• День народження штрих-коду.
• День дитячої йоги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.
Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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