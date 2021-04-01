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Люди до 60-ти не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca: думка німецьких вчених

Люди до 60-ти не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca: думка німецьких вчених
Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на Reuters.

«Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення».

До вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech та Moderna.

У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.


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Теги: AstraZeneca, вакцина
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