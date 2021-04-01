Люди до 60-ти не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca: думка німецьких вчених





Про це пише «



«Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення».



До вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech та Moderna.



У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.Про це пише « Українська правда » з посиланням на Reuters.«Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення».До вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech та Moderna.У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

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