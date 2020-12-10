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Повернення нюху після коронавірусу: порада лікаря

Повернення нюху після коронавірусу: порада лікаря
ЛОР-лікар Володимир Зайцев розповів, як самостійно повернути нюх після перенесеного COVID-19.

Він пояснив, що у зниження нюху є дві складові: кондуктивна і сенсоневральна. У першому випадку проблема виникає на рівні слизової оболонки порожнини носа, в другому мова йде про нюхову зону головного мозку. Про це пише Країна Здоров ’я

«Якщо говорити про друге, допомогти тут вкрай складно, якщо говоримо про кондуктивну складову - допомогти і можна, і потрібно», - сказав Володимир Зайцев.

За його словами, проблеми з нюхом зазвичай проходять через місяць після закінчення хвороби. Якщо після закінчення цього терміну нормальне сприйняття запахів не повертається, потрібно звернутися до лікаря. Спеціаліст огляне порожнину носа і носоглотку, а також при необхідності проведе додаткові дослідження.

Допомогти відновленню нюху може і сам пацієнт. Для цього потрібно тренувати нюхові рецептори, вдихаючи різні аромати. Однак для цього підходить не кожен запах. Наприклад, не можна вдихати нашатирний спирт, оцет і різку парфумерію.

Ефективним може бути аромат базиліка. Лікар порадив купити ефірну олію і «слухати» запах.

«ін не дуже різкий, але дуже стійкий, добре відновлює нюхові цибулини, сприяє поліпшенню нюху і розкриває нюх пацієнта, до того ж має протизапальну дію. Можна робити по кілька вдихів 3-4 рази на день»,- зазначив він.

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Теги: нюх, коронавірус, Зайцев
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