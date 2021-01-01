Безкоштовна флюорографія - у кожній громаді Володимир–Волинського району
Сьогодні, 06:32
У кожній громаді Володимир-Волинського району, починаючи з Оваднівської, певний проміжок часу працюватиме пересувний флюорограф, на якому можна безплатно пройти відповідне діагностичне обстеження.
Про це йшлося на щотижневій нараді, яка цього тижня пройшла під головуванням першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, – передає Місто вечірнє.
Стало відомо, що апарат буде діяти протягом певного часу у кожній громаді району (розпочали з Оваднівської ТГ).
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Про це йшлося на щотижневій нараді, яка цього тижня пройшла під головуванням першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, – передає Місто вечірнє.
Стало відомо, що апарат буде діяти протягом певного часу у кожній громаді району (розпочали з Оваднівської ТГ).
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