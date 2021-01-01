Безкоштовна флюорографія - у кожній громаді Володимир–Волинського району





Про це йшлося на щотижневій нараді, яка цього тижня пройшла під головуванням першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, – передає



Стало відомо, що апарат буде діяти протягом певного часу у кожній громаді району (розпочали з Оваднівської ТГ).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кожній громаді Володимир-Волинського району, починаючи з Оваднівської, певний проміжок часу працюватиме пересувний флюорограф, на якому можна безплатно пройти відповідне діагностичне обстеження.Про це йшлося на щотижневій нараді, яка цього тижня пройшла під головуванням першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, – передає Місто вечірнє Стало відомо, що апарат буде діяти протягом певного часу у кожній громаді району (розпочали з Оваднівської ТГ).

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