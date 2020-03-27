Березовий сік: як добувати і для чого пити

У квітні березовий сік можна не тільки придбати в магазині, а й добути самостійно. Цей напій сприятливо впливає на різні системи організму.Свіжий березовий сік є сезонним продуктом. Його добувають із надрізаних стовбурів беріз наприкінці березня – у квітні.Сік можна виявити до того, як на дереві розпустилися бруньки. Його рекомендують добувати в ранковий або денний час, до заходу сонця. У темний час доби рідина може "застигати".Для того, щоб здобути з берези сік, у дереві роблять надріз і вставляють жолобок, по якому тече рідина. Краще робити це з південного боку дерева. Допускають робити до чотирьох отворів у стовбурі. Тоді з однієї берези можна отримати до чотирьох літрів соку на добу. Але ця кількість прийнятна тільки для великих дерев.Із маленьких стільки соку брати заборонено, інакше дерево загине. У разі невеликого деревця допустима кількість продукту – до одного літра. Після отримання соку потрібно "запечатати" порізи на стовбурі розігрітим воском.Для того, щоб узяти сік, необхідно вибирати берези, які ростуть у глибині лісу. Дерева, які ростуть біля траси, вбирають токсини, і сік із них може бути небезпечним.Рідину краще набирати у скляну ємність, наповнюючи її до краю, щоб не було контакту з повітрям і продукт не скис. Зберігати його в холодильнику можна не більше ніж три дні.У березовому соку є глюкоза, фруктоза, залізо, калій, кальцій, органічні кислоти і дубильні речовини. Його вживання сприяє зміцненню імунітету, прискоренню обміну речовин, виведенню токсинів з організму, розщепленню каменів у сечовому міхурі й нирках, загоєнню виразки шлунка та очищенню крові, полегшенню виявів радикуліту, артриту та ревматизму.