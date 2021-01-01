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В 20 разів збільшився розмір виплат почесним жителям Володимира-Волинського

В 20 разів збільшився розмір виплат почесним жителям Володимира-Волинського
До Дня міста у 2021-му році п’ятьом почесним громадянам Володимира-Волинського виплатять допомоги у розмірі 10 тисяч гривень.

Таке рішення прийняли депутати Володимир-Волинської міської ради під час позачергової сесії міської ради 2-го квітня, - пише Буг.

Обранці громади підтримали проєкт рішення про внесення змін до Програми соціального захисту населення.

За словами начальника міського управління праці і соціального захисту населення Олександра Смикалюка, згідно проєкту передбачена виплата премії усім п’ятьом почесним громадянам міста, серед яких Анатолій Бойко, Сергій Шишкін, Ярослав Царук, Генріх Беннер, Віталій Радецький.

До слова, раніше згідно з програмою, на одноразові допомоги закладали всього по 500 гривень.

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