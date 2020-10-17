Чому в Україні змінили правила видачі номерів для авто
Сьогодні, 08:26
Нові правила видачі номерних знаків можуть спонукати українців значно збільшити витрати на реєстрацію купленого автомобіля.
Справа у тому, що за новими правилами номера видаються з прив’язкою до Сервісного центру МВС, де реєструвався автомобіль, а не до місця прописки власника, як було раніше. Про це повідомляє Auto24.
Тож якщо власник бажає отримати номери свого регіону, а купує автомобіль в іншому, він буде змушений двічі реєструвати автомобіль: перший раз в Сервісному центрі МВС у тому регіоні де він купив машину, а другий – у Сервісному центрі МВС свого регіону.
Також нова схема реєстрації може призвести до відновлення вже трохи забутих традицій продажу “за дорученням” — щоб не реєструвати автомобіль двічі, можна отримати доручення від власника у будьякого нотаріуса та зареєструвати машину один раз у своєму регіоні.
Втім для багатьох букви на номерних знаках мало що значать, а їздити з номерами іншого регіону ніхто не забороняє.
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Справа у тому, що за новими правилами номера видаються з прив’язкою до Сервісного центру МВС, де реєструвався автомобіль, а не до місця прописки власника, як було раніше. Про це повідомляє Auto24.
Тож якщо власник бажає отримати номери свого регіону, а купує автомобіль в іншому, він буде змушений двічі реєструвати автомобіль: перший раз в Сервісному центрі МВС у тому регіоні де він купив машину, а другий – у Сервісному центрі МВС свого регіону.
Також нова схема реєстрації може призвести до відновлення вже трохи забутих традицій продажу “за дорученням” — щоб не реєструвати автомобіль двічі, можна отримати доручення від власника у будьякого нотаріуса та зареєструвати машину один раз у своєму регіоні.
Втім для багатьох букви на номерних знаках мало що значать, а їздити з номерами іншого регіону ніхто не забороняє.
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