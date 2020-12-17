Українці, які обробляють великі земельні ділянки, мають декларувати доходи - ДПС





Про це

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 га, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.



Граничний термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи - 30 квітня, а сплатити задекларовані суми ПДФО і військового збору необхідно до 1 серпня 2021 року.



Також фізичні особи, які одноосібно обробляють паї та отримують доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, мають можливість здійснювати таку діяльність, зареєструвавшись суб'єктами господарювання – фізичними особами підприємцями, зі сплатою відповідних податків і зборів до бюджету та ЄСВ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одноосібникам, які самостійно обробляють власні земельні ділянки загальною площею понад 2 га та отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції, необхідно подавати Декларації про майновий стан і доходи.Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад 2 га, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.Граничний термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи - 30 квітня, а сплатити задекларовані суми ПДФО і військового збору необхідно до 1 серпня 2021 року.Також фізичні особи, які одноосібно обробляють паї та отримують доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, мають можливість здійснювати таку діяльність, зареєструвавшись суб'єктами господарювання – фізичними особами підприємцями, зі сплатою відповідних податків і зборів до бюджету та ЄСВ.

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